¿Es necesario hacer descansos de la manicura semipermanente?

Moderación con el esmalte de uñas La manicura semipermanente ha revolucionado la forma en que cuidamos y lucimos nuestras uñas. Esta técnica ofrece una durabilidad y brillo excepcionales, permitiéndonos mantener nuestras manos impecables durante semanas. Sin embargo, cada verano, la situación es la misma: aumentamos la frecuencia de esmaltado en nuestras uñas, debido a una mayor cantidad de eventos y viajes. Todo esto nos conduce a visitar con mayor regularidad nuestros salones de belleza de confianza, en busca de manicuras y pedicuras semipermanentes o acrílicas que no solo embellezcan, sino que se mantengan impecables a lo largo del tiempo. El dilema surge cuando, entre cada sesión de esmaltado, sentimos la necesidad de otorgar un período de descanso a nuestras uñas, ya que las percibimos frágiles, propensas a romperse o en un estado deteriorado. Pero, ¿es necesario?, ¿una manicura bien hecha debería dañarlas así? La realidad es que, a pesar de su atractivo, es importante considerar los efectos a largo plazo de la manicura semipermanente en la salud de nuestras uñas. El proceso de aplicación y remoción de este tipo de esmalte puede debilitar y adelgazar las uñas naturales. La exposición constante a productos químicos y la necesidad de limar la capa superior de la uña para facilitar la adherencia del esmalte semipermanente pueden afectar la estructura y la salud general de las uñas.

Aquí es donde entra en juego la importancia de los descansos en la manicura semipermanente. Aunque es tentador mantener el esmalte impecable de manera continua, permitir que las uñas respiren y se regeneren es esencial para prevenir problemas a largo plazo. Los descansos regulares de la manicura semipermanente permiten que las uñas se fortalezcan, evitando la fragilidad y el adelgazamiento. Pero si no puedes renunciar a lucir unas uñas impecables, te contamos en qué ocasiones no sería necesario, aunque debes ser constante y puede suponerte un gasto extra.

Recomendaciones para los descansos

Si no has tenido la oportunidad de visitar a tu manicurista de confianza y has realizado la remoción del esmalte semipermanente en casa, es muy probable que tus uñas estén en un estado considerablemente debilitado. Es probable que las percibas con una textura escamada y una fragilidad evidente al tacto.

Por ello, la frecuencia de los descansos dependerá de varios factores, como la salud inicial de tus uñas, la frecuencia con la que realizas la manicura semipermanente y tu estilo de vida. Sin embargo, se recomienda tomar un descanso de al menos dos semanas después de cada ciclo de manicura semipermanente, permitiendo que las uñas crezcan y se recuperen. Durante este tiempo, puedes aprovechar para cuidar y fortalecer tus uñas mediante el uso de aceites nutritivos y tratamientos especiales. Mantener la salud de la base de tus uñas es esencial para prepararlas de manera óptima antes de volver a aplicar esmalte.

Mantenimiento durante los descansos

Durante los descansos, es fundamental prestar atención al cuidado de tus uñas. Aplicar aceites ricos en nutrientes, como el aceite de almendras o el aceite de jojoba, puede ayudar a fortalecer y nutrir las uñas. También puedes probar un esmalte reparador para fortalecer la uña y mucha hidratación.

Asimismo, evita la tentación de quitar el esmalte semipermanente de forma incorrecta, ya que esto puede dañar la capa superior de la uña. Este paso es importante ya que no siempre hay que usar acetona o torno, dos herramientas que pueden debilitar aún más la uña.

La acetona puede resultar perjudicial para la uña y puede causar daños en la piel circundante. Además, es recomendable evitar eliminar las cutículas en su totalidad, una práctica que se observa en la técnica conocida como 'manicura rusa', ya que las cutículas tienen una función protectora, resguardando la uña de posibles infecciones. Realizar una manicura pulcra y refinada puede lograrse simplemente al empujar suavemente las cutículas hacia atrás y eliminar el exceso de manera cuidadosa.

Los productos adecuados y una buena técnica, las claves

Como hemos mencionado, si eres de esas personas que no puede renunciar a su manicura, te damos un adelanto positivo: no siempre debes hacerlo. Cuando la manicura se realiza de manera adecuada, no es imprescindible otorgar un período de descanso entre sesiones.

Una manicura bien ejecutada con esmalte semipermanente, rellenos de gel o acrílico no demanda un intervalo para 'rehabilitarse' antes de la próxima, siempre y cuando se aplique con la técnica correcta y utilizando productos apropiados que no afecten la salud de la uña. Al proteger y fortalecer la uña durante el tratamiento en el salón y al aplicar cuidados en casa entre cada visita, se evita la necesidad de sanear o conceder un tiempo de recuperación.