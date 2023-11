Estas son las razones por las que debes quedar más a menudo con tus amigos

Hay quien lo considera la mejor vacuna para ser inmune a todas las enfermedades. Y es que, ¿a quién no le sienta bien pasar un rato agradable con los amigos? No es una cuestión personal, sino ciencia pura. Está demostrado que las risas, los bailes, cantes y todo lo que te sale de manera natural cuando estás con tus amigos activa las endorfinas en tu cerebro. Estas hormonas se encargan de anular el dolor y rebajar los niveles de estrés, haciéndote sentir más cómodo y relajado en buena compañía.

Pero las endorfinas también tienen otra función: activar el sistema inmunológico y van de lleno contra los virus e impactando de manera directa en el bienestar físico. Vivimos en un mundo acelerado, donde nos cuesta trabajo sacar un rato para tomar un café de manera relajada. No hace falta estar mucho tiempo, sino que lo poco o mucho que estés, te nutra de felicidad y bienestar.

La amistad como salvavidas de la felicidad

Dicen que "Quien tiene un amigo, tiene un tesoro". No solo porque puedes contar con ellos en los buenos y en los malos momentos, sino porque la amistad verdadera es recíproca y los demás también reciben lo mismo de ti. Veamos cómo impacta en tu cerebro, pasar un rato agradable y en buena compañía.

1. Apoyo emocional y alivio del estrés

Los verdaderos amigos son tus confidentes y tus pilares de fortaleza en tiempos difíciles. Ofrecen un oído atento y una presencia reconfortante cuando te sientes invadido por el estrés o estás pasando situaciones difíciles. Este apoyo emocional alivia la ansiedad y produce una sensación relajante, pero también pasa a la inversa, es decir, que se alegran por ti cuando te suceden cosas buenas.

2. Impulsa la salud mental

Pasar tiempo con amigos puede estimular tu mente y mejorar tu bienestar mental. Tener conversaciones, a veces tan largas que el tiempo pasa volando, reírse con las cosas del momento y recordando "viejos tiempos" son medicinas naturales que fomenta la liberación de endorfinas produciendo en tu cerebro una sensación de placer, a la vez que de bienestar y tranquilidad interior.

3. Crecimiento social y confianza

Las personas somos seres sociales por naturaleza y necesitamos interactuar y relacionarnos con otras personas. Beneficia a la amplitud de perspectivas y puntos de vista, además de fomentar una mentalidad flexible. Estas posturas te abre nuevos horizontes, creando climas positivos con los demás, lo que refuerza tu autoestima y confianza en ti y en los demás.

4. Mejora la salud física

Hacer planes con los amigos también hace que te muevas más y estés físicamente más activo. Mientras más cosas haces, más planes van surgiendo para la siguiente vez. Muchos de estos planes están relacionados con actividades al aire libre, senderismo o un día en el campo, respectivamente. Estáis más motivados y con más ganas de moverse, por lo que se instalan en tu vida hábitos más saludables y que te generan bienestar.

5. Mantiene el contacto virtual

A veces, por circunstancias de la vida, no pueden darse los encuentros de manera física o son amistades que conociste en algún lugar de vacaciones y viven en otras ciudades. Eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de la compañía. Gracias a Internet, puedes tener videollamadas o estar en contacto por las plataformas sociales disfrutando de otra forma de su compañía. Si la relación es verdadera, los sentimientos traspasarán la pantalla creando momentos igual de maravillosos, aunque os separen kilómetros de distancia.

El antropólogo, psicólogo y biólogo evolucionista, Robin Dunbar, dice: "Sentado alrededor de una mesa hay más oportunidades de que te rías, algo muy importante para activar el sistema de endorfinas. Todo lo que pasa alrededor de una mesa está diseñado para maximizar la eficacia del vínculo social y los beneficios que conlleva".

Y hoy es un buen momento para ponerlo en práctica.