Cómo reconocer a una persona egocéntrica y cuáles son las claves para lidiar con ella, sin que te 'absorba' emocionalmente

Identificar a una persona egocéntrica no siempre es fácil, ya que muchas veces disfrazan sus comportamientos detrás de una aparente confianza o carisma. Sin embargo, existen ciertos patrones de comportamiento que nos permiten reconocerla, tales como que monopolizan las conversaciones, dirigen las interacciones hacia ellas mismas y, la mayoría de las veces, no les importa lo que les pase a los demás. Esta falta de empatía es clave para comprender el egocentrismo: no se trata solo de que la persona se considere el centro del universo, sino de que, en muchos casos, realmente no puede conectar emocionalmente con las necesidades y sentimientos de los demás.

"Si te encuentras en una relación con alguien así, es importante aprender a establecer límites claros"

Algunos estudios señalan que las personas egocéntricas tienen una capacidad limitada para reconocer las emociones ajenas. Según el psicólogo Daniel Goleman, autor del influyente libro Inteligencia emocional, "esta falta de empatía se debe a que se centran tanto en su propio bienestar, que no logran ver el daño que causan a su alrededor".

Cómo lidiar con una persona egocéntrica

Lidiar con una persona egocéntrica puede ser emocionalmente agotador, ya que tienden a absorber la energía emocional de las personas que están a su alrededor, por lo que si te encuentras en una relación con alguien así, es importante aprender a establecer límites claros. La clave es, por un lado, no caer en la trampa de intentar "rescatar" o cambiar a la persona egocéntrica y por otro, proteger tu propio bienestar emocional, por lo que si queremos aprender a "protegernos" de este tipo de personas, una estrategia eficaz es desviar las conversaciones hacia temas neutrales o insistir en hablar de manera equilibrada, algo que puede ayudar a no quedar atrapado en la dinámica tóxica que ellos intentan imponer.

"El cambio real solo puede ocurrir cuando una persona desarrolla un sentido más fuerte de autoaceptación y abandona la necesidad de la aprobación constante de los demás" — Nathaniel Branden - Psicoterapeuta y escritor

En muchos casos, las personas egocéntricas reaccionan mal cuando se les confronta o se les intenta corregir, por lo que es muy recomendable mantener la calma, no ceder ante provocaciones y recordar que su comportamiento refleja una fragilidad emocional suya. Como señala el terapeuta Terry Real, especialista en relaciones, "estas personas a menudo carecen de las herramientas para manejar el conflicto y la vulnerabilidad, por lo que recurren a la autoexaltación".

¿Puede cambiar una persona egocéntrica?

El egocentrismo, como muchos rasgos de nuestra personalidad, es difícil de cambiar, pero no imposible. Para que una persona egocéntrica pueda transformarse, el primer paso es que reconozca su propio comportamiento y cómo afecta negativamente a quienes le rodean. No es un proceso sencillo ya que el egocentrismo, en muchos casos, está profundamente arraigado en la defensa psicológica del individuo, pero es posible.

Según Nathaniel Branden, uno de los pioneros en el estudio de la autoestima, "el cambio real solo puede ocurrir cuando una persona desarrolla un sentido más fuerte de autoaceptación y abandona la necesidad de la aprobación constante de los demás".

"Mostrar compasión hacia una persona egocéntrica no quiere decir que se tenga que aprovechar emocionalmente de nosotros"

A través de la psicoterapia cognitivo-conductual, una persona egocéntrica puede aprender a identificar los pensamientos distorsionados que alimentan su egocentrismo, como la creencia de que siempre deben ser admirados o que su valor depende de la aprobación externa.

Un terapeuta puede ayudar a romper estos patrones de pensamiento y guiar al individuo hacia una forma de relacionarse más equilibrada y saludable. De esta manera, las personas que rodean a una persona egocéntrica tienen que tener claro que no van a poder "arreglar" a esa persona por sí solos, ya que el cambio tiene que empezar dentro de ellos y esto solo ocurre cuando el egocéntrico reconoce que su comportamiento le está causando más daño que beneficio.

En muchos casos, el egocentrismo conduce a la soledad, ya que las relaciones cercanas se deterioran con el tiempo y este dolor puede ser la razón que empuje a la persona egocéntrica a buscar ayuda y cambiar. Para fomentar un cambio real, es importante la ayuda y el apoyo del entorno, pero con cierta distancia emocional para que no caigan en la codependencia emocional.

Como sugiere el psicólogo John Gottman, "el cambio en las relaciones personales se basa en el equilibrio entre la empatía y en los límites firmes", por lo que mostrar compasión hacia una persona egocéntrica, no quiere decir que se tenga que aprovechar emocionalmente de nosotros, sino que más bien hay que estar dispuestos a guiarla hacia una mejor versión de sí misma, pero sin sacrificarse en el proceso.