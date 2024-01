Estos son los riesgos que tiene para la salud beber agua embotellada, según un estudio

El agua embotellada contiene muchas partículas de plástico que perjudican considerablemente la salud ya que puede desprender cientos de miles de pequeños trozos de plástico que hasta ahora no han podido identificarse. En este sentido, la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' publica un estudio realizado por investigadores del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia (EEUU).

En los últimos años, ha aumentado la preocupación por el hecho de que pequeñas partículas conocidas como microplásticos estén apareciendo por todas las partes del mundo, desde el hielo polar hasta el suelo, el agua potable y los alimentos. Estas partículas, que se forman cuando los plásticos se descomponen en trozos cada vez más pequeños, están llegando a los humanos produciendo efectos desconocidos para la salud y en el ecosistema.

Decenas de miles de fragmentos identificables en cada recipiente

Ahora parece ser que los microplásticos se han descompuesto aún más dando paso a los nanoplásticos que son partículas diminutas que los investigadores han identificado en el agua embotellada. Descubrieron que un litro contenía unos 240.000 fragmentos de plástico detectables. Esto quiere decir que ha aumentado entre 10 y 100 veces con respecto a las estimaciones anteriores, las cuales tenían un tamaño más grande.

Sin embargo, los nanoplásticos son tan pequeños que pueden pasar a través de los intestinos y de los pulmones directamente al torrente sanguíneo y, desde allí, llegar a órganos como el corazón y el cerebro. Son tan penetrables que pueden invadir células individuales, atravesar la placenta y llegar al feto.

Es una razón más que suficiente para que los científicos médicos se estén dando tanta prisa en estudiar los efectos que tiene en algunos sistemas biológicos y su preocupación dada la cantidad de plástico que se fabrica al año, concretamente, llega a los casi 400 millones de toneladas métricas al año de plástico, de las cuales, más de 30 millones de toneladas se vierten anualmente al agua o a la tierra.

El problema es cada vez mayor porque la mayoría se descompone en sustancias nocivas que se van dividiendo en partículas más y más pequeñas procedentes solo de una misma composición química. Por lo que su descomposición no tiene límite y, además, se desconoce lo pequeñas que pueden llegar a ser.

Gran problema público

El hecho de que los plásticos del agua embotellada desprendan restos tóxicos no es algo reciente. Ahora es cuando se están apresurando en hacer los estudios. Pero en el año 2018, hubo otro en el que detectaron una media de 325 partículas por cada litro de agua y posteriormente se hicieron más estudios donde se pudo comprobar que ese número se multiplicó muchas veces. Los científicos sospechaban que había, incluso, más cantidad de los que habían contado hasta el momento, pero las buenas estimaciones se limitaban a tamaños inferiores a 1 micrómetro, el límite del nanomundo.

Este nuevo estudio utiliza una técnica llamada microscopía de dispersión Raman estimulada, que fue coinventada por el coautor del estudio Wei Min, un biofísico de Columbia. Esto quiere decir que se puede investigar las muestras con dos láseres simultáneos que están sintonizados para hacer resonar moléculas específicas. Centrándose en siete plásticos comunes, los investigadores crearon un algoritmo basado en datos para interpretar los resultados con la idea de saber qué están detectando.

Los investigadores probaron tres marcas populares de agua embotellada que se venden en los Estados Unidos y analizaron las partículas de plástico de hasta sólo 100 nanómetros de tamaño. El resultado fue que detectaron entre 110.000 y 370.000 partículas en cada litro, el 90% de las cuales eran nanoplásticos y el resto eran microplásticos. También determinaron cuál de los siete plásticos específicos eran y dibujaron sus formas, lo que supone poder contar con información valiosa para llevar a cabo la investigación biomédica.