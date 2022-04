El secreto de la población japonesa para gozar de una larga vida

Uno de los tesoros más preciados por cualquier ser humano, y también por la ciencia, seria encontrar un antídoto para la inmortalidad.Si bien este deseo parece bastante improbable, por la propia degradación celular, al menos vivir un siglo no sería un mal comienzo. El secreto de la longevidad es, por el momento, el objetivo más preciado. En este sentido, hace tan solo unos días conocíamos la noticia del fallecimiento de Kane Tanaka a los 119 años en Japón, quien estaba reconocida como el ser humano de más edad con vida. No obstante, esto no es algo raro en Japón, dado que es el país con mayor esperanza de vida del mundo.

Según las estadísticas, el promedio de vida en Japón ha incrementado tanto en hombres como mujeres, y sobrepasa los 80 años de edad. Esta es la tasa más alta en el mundo, y Japón sigue superando su propio récord. ¿Qué factores determinan esta alta esperanza de vida en el país nipón? Existen algunos indicios.

EL SECRETO, UNA COMBINACIÓN DE FACTORES

Durante muchos años, sobre todo en tiempos bélicos, Japón era un país devastado por los efectos de la guerra. Las hambrunas, las enfermedades, la falta de recursos médicos y la exposición a los efectos de la guerra, dieron como resultado una esperanza de vida baja entre su población.

Con el paso de los años, el resurgimiento económico de Japón se tradujo en una mejor calidad de vida, la creación y mejora de servicios públicos, así como trabajos bien pagados que permitían una mejor calidad de vida y alimentación, y un programa de salud que beneficia a gran parte de la población.

Asimismo, la alimentación, así como la actividad física, son fundamentales para vivir más tiempo. En este sentido, una dieta equilibrada, y en la mayoría de los casos, basada en pescados, prolonga la esperanza de vida. La 'dieta de la zona azul' hace referencia a las pautas alimentarias de estas áreas, las cuales contribuyen a mejorar la salud de sus habitantes.

Esta dieta está basada en alimentos ricos en antioxidantes y fitoquímicos, algo que se puede encontrar en las verduras y las frutas. Tienen predilección por frutas como la papaya y hortalizas, como zanahorias, repollo, cebollas y pimientos verdes. Además, no faltan las algas (algo también típico de Corea del Sur) y tampoco el arroz, la pasta y el pescado, sobre todo salmón y atún.

Asimismo, no son frecuentes los platos muy elaborados y que requieran mucha cocción y que otorga el protagonismo a los alimentos en estado puro o poco cocinados.A lo ya dicho, hay que sumar el bajo consumo de carne roja y de sal, sin olvidar la reducción de consumo de alcohol y la apuesta por bebidas como el té verde, rico en antioxidantes y polifenoles.

Según ellos, seguir esta dieta podría ser un arma eficaz para combatir dolencias y enfermedades como el cáncer. También mostró ser eficaz contra la Covid, ya que la tasa de mortalidad en algunas zonas en las que predomina este tipo de alimetación, como Okinawa, fue realmente baja.

Según otro estudio, el secreto está en el famoso binomio de mens sana in corpore sano. Es decir, una mente sana en un cuerpo sano. La sinergia entre ambas, resulta fundamental. El estilo de vida relajado y poco estresante de algunas zonas de Japón es otro factor clave para explicar por qué los habitantes del país del sol naciente viven más que nadie y tienen la expectativa de vida más alta del mundo.

En cuanto a la actividad física, también suelen andar mucho en bicicleta tanto en las ciudades como en los pueblos. En Japón los coches son considerados objetos de lujo. Así, también pasan mucho tiempo al aire libre y en contacto con la naturaleza, algo que aporta beneficios a nivel mental y también mejora el índice de algunas vitaminas como la D.