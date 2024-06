Señales que te indican que estás preparado para una relación de pareja y cómo no volver a repetir errores del pasado

Uno de los mayores inconvenientes a la hora de plantearte iniciar una relación de pareja con una persona es la inseguridad. Las malas experiencias generan miedos a volver a repetir errores del pasado o patrones de referentes que tuvieron actitudes que no compartes.

Tener un autoconocimiento y unas emociones gestionadas que te permitan afrontar los contratiempos que puedan surgir, suele tener más garantías de que pueda haber una relación estable o al menos darte la tranquilidad de que puedes amar sin que el miedo a la respuesta de la otra persona te paralice y te prives de vivir una historia con una persona de la que realmente estás enamorado.

Cuando el miedo y las inseguridades nos frenan, nos convertimos en nuestros propios boicoteadores. ¿Estás dispuesto a sacar un hueco para estar con esa persona? Muchas veces, inconscientemente, buscamos excusas como la falta de tiempo para poder quedar y pasar un rato con la otra persona. Si crees que estás evitando que ese encuentro se produzca, sé honesto contigo mismo porque estás haciendo esperar a una persona inocente que, probablemente, esté poniendo todo de su parte por estar contigo, a la vez que está ajena a todo.

"Si puedes volver a confiar y sentir seguridad ante otra persona, es que has podido resolverlo"

Cómo reconocer el momento idóneo para empezar una relación

Nadie tiene una varita mágica para saber qué va a pasar y ninguna teoría da garantías de nada, pero cuando estás con esa persona, estás cómodo, la conversación y la comunicación es buena, puedes hablar de lo que sientes y no te sientes juzgado.

Tampoco juzgas según tu pasado, sientes que no tienes resentimientos. Pasar un tiempo sin pareja te ha permitido conocerte y saber lo que quieres son algunas señales de que estás listo para comenzar una nueva relación. Es señal de que no buscas a una persona para poner en práctica "un clavo saca a otro clavo". Así que si has encontrado una persona con la que te sientes bien, encuentras muchos aspectos positivos y "puedes volver a confiar y sentir seguridad", según el portal Mundo Psicólogos, "es que has podido resolverlo".

La psicóloga sevillana Cristina Muñoz (Positívate) explica a través de su cuenta de Instagram cómo algunas veces las parejas que elegimos están basadas en el amor que nos dieron.

Y si aún así, ¿no estoy preparado?

Ante todo sinceridad desde el principio . Es mejor tener una conversación incómoda, pero con honestidad y respeto.

. Es mejor tener una conversación incómoda, pero con honestidad y respeto. Vas a dudar mucho, más de la cuenta. Lo mejor es que cortes el contacto porque no es sano para nadie dar a entender un día una cosa y otro día otra.

mucho, más de la cuenta. Lo mejor es que porque no es sano para nadie dar a entender un día una cosa y otro día otra. Vas a estar centrado en ti, en tus historias, en tu trabajo. Provocarás que la otra persona dé más de lo que recibe y eso genera frustración en la otra parte la cual no suele entender nada hasta que no se lo expliques.

¿Te agobia hablar de un futuro juntos? Por muy corto que sea el plazo del que se esté hablando, te agobiará, pero porque en realidad no sabes qué quieres y tampoco se lo has dicho. Lo más sabio es hablar claro desde un principio y nadie saldrá herido.

Una relación tiene que ser cosa de dos, que los dos tengáis un proyecto en común y vayáis por la misma página de vuestra historia. En el momento en el que uno de los dos se involucra mucho más que el otro, probablemente no tardará en llegar el distanciamiento final.