Estas son las pistas, según el psicólogo Walter Riso, para saber que tu relación de pareja está funcionando

No es una exigencia, ni una obligación. Tener una relación de pareja debe ser algo placentero que te aporte más cosas buenas que malas. Practicar la responsabilidad afectiva porque tan importante es saber elegir como sentirse elegido y, en este sentido, la psicóloga Patricia Ramírez, más conocida en redes sociales como Patri Psicóloga, habla de la importancia de que una pareja comparta los mismos valores, sobre todo, habla de la importancia de hablarlo abiertamente, así como también de dejarlos claros desde el principio de la relación para que nadie se ilusione con la otra persona en vano.

A veces nos asaltan dudas que juegan malas pasadas en nuestra cabeza, sobre todo al comienzo de una relación, muchas veces con idas y venidas sin dejar muy claro "qué es lo que tenemos". Aun así, siempre hay una manera de saber que vas por el camino correcto y aquí el psicólogo Walter Riso te deja unas pistas hablando sobre unas maneras de comportamiento con las que podemos identificar si estamos inciando una relación de pareja que va por buen camino. Lo cuenta en el siguiente vídeo donde da cinco claves para el amor.

Cuestión de apegos

Según el psicólogo, el amor no es para toda la vida. "El amor lo construyo yo". Así lo declaraba en una entrevista para el periódico La Voz de Galicia en la que, además, aseguraba que "si cambiáramos nuestro concepto del amor, no iríamos de una forma tan idealizada".

A veces es cuestión de aceptar que la otra persona no es para toda la vida, pero el temor al abandono o al rechazo fruto de un apego ansioso desarrollado en la infacia, puede llevar a comportamientos dentro de la pareja como una búsqueda de atención y constante aprobación y validación por parte de la otra persona.

"Si tienes una buena autoestima, te vas a valorar adecuadamente y no te vas a autocastigar echándote una culpa innecesaria, sino reconociendo solo tu responsabilidad en la ruptura". La autoestima está muy ligada a la percepción que tienen de ellos mismos y el bienestar emocional de una persona que tiene apego ansioso depende, en gran medida, de la cercanía y el afecto de la otra persona.

Pueden sentirse inseguros y ansiosos cuando están separados de su pareja, adquiriendo un comportamiento posesivo y experimentando episodios de celos y se preocupan en exceso por si su pareja pueda fijarse en alguien más. Dice Walter Riso que "no te merece quien te lastima. Y aunque la otra persona tiene el derecho de no quererte ya, tú tienes el derecho de recibir a tiempo la información de que ya no te quería".

La importancia de sentirse elegido

Un estudio sociológico reveló que la mayoría de los adultos jóvenes encuestados se sentían confundidos a la hora de tomar decisiones con respecto a las citas y en el momento de dar el paso definitivo de iniciar una relación de pareja.

En una primera parte de la investigación, más de la mitad de los jóvenes que participaron revelaron que "experimentaban confusión a la hora de elegir pareja", siendo el género femenino el grupo que presentaba más dudas a la hora de seleccionar a su pareja, frente a los hombres que parecían tenerlo más claro.

Cuando se inicia una relación o cuando se está dentro de ella, es importante saber elegir, pero también es importante sentirse elegido. Sobre esto hace referencia la psicóloga Patricia Ramírez (Patri Psicóloga) en un argumento en el que aclara que "tú debes ser admirado, único, especial y saber que eres una prioridad para tu pareja".

Del mismo modo, explica en un vídeo en su perfil de Instagram que "compatir valores en pareja es clave" para que la relación funcione a largo plazo.