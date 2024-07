¿Nos influyen las redes sociales a la hora de elegir pareja? También es importante sentirse elegido, según una psicóloga

Las redes sociales se han convertido en nuestro medio de comunicación principal y casi que también a la hora de ligar y encontrar pareja.

Las citas digitales cada vez están más presentes en nuestras vidas presentándose como un potente alimentador de falsas esperanzas y decepciones una vez que pasa un tiempo ya que contamos con muchas facilidades para retocar fotografías que distorsionan la realidad de lo que son los perfiles que se encuentran detrás de esas fotos que editamos para gustar más en las páginas de citas.

"La selección de pareja es un proceso psicológico complejo, que se ve influido por múltiples factores sociales, como la apariencia, la personalidad y la situación financiera", afirma Chayan Munshi, fundador y director ejecutivo de la Fundación de Investigación de Etophilia en Santiniketan (India).

"No gustarle a alguien, no te invalida como persona" — Patricia Ramírez - Psicóloga

Atrás van quedando esas frases como "tu prototipo de persona", "el hombre o la mujer ideal" o "el amor platónico" basadas en modelos de relación esperanzadores para toda la vida. Sin embargo, las plataformas de citas y esta nueva forma de ligar está cambiando el curso de las relaciones de pareja adquiriendo un comportamiento más impulsivo de manera online, pero, a su vez, disminuyendo en interacciones en persona.

"Nuestra hipótesis indica firmemente que el 'índice de placer' o 'subidón de adrenalina' de las relaciones está adquiriendo mayor importancia en las generaciones más jóvenes que la estabilidad a largo plazo", afirma Chayan Munshi.

"Es alarmante que la impulsividad o la confusión puedan conducir a la inestabilidad en el comportamiento humano de mantenimiento de relaciones, lo que en realidad está afectando al comportamiento social normal en los seres humanos", concluye Munshi.

Hay que sentirse elegido

Un estudio sociológico reciente ha revelado que la mayoría de los adultos jóvenes encuestados manifestaron sentirse confundidos sobre sus opciones cuando se trata de decisiones sobre citas. En un primer análisis, se reflejaba que "más de la mitad de los jóvenes experimentan confusión a la hora de elegir pareja, y las mujeres parecen ser más propensas a manifestar confusión en la selección de pareja que los hombres".

Es tan importante elegir como sentirse elegido y para ello, la psicóloga Patricia Ramírez, conocida en redes sociales como Patri Psicóloga, describe en este vídeo que publica en su cuenta de Instagram, que "tú debes ser admirado, único, especial y saber que eres una prioridad para tu pareja".

"El patrón actual es lo suficientemente notable como para indicar que esto podría modificar las normas sociales de la conducta de elección de pareja en los humanos jóvenes, lo que podría tener un efecto significativo en el circuito cerebro-conductual", afirma Munshi.

De esta forma, añade Munshi, "a largo plazo, esto podría acabar modificando el protocolo fundamental de las estrategias evolutivas de apareamiento".

Dependencia de los likes

Las plataformas sociales están generando unos comportamientos a veces un poco tóxicos como el orbiting, es decir, de repente, la otra persona deja de interactuar contigo sin dar explicaciones aunque sigue al día de tus publicaciones e, incluso, le da a like a las mismas. Un gesto con el que compruebas que no se ha ido del todo.

Los likes llegan a crear dependencia haciéndonos creer que, por tener más o menos de ellos, vamos a gustar más o menos. Según Patri Psicóloga, cuatro millones de personas en España son usuarias de aplicaciones para ligar. Los “match” condicionan la seguridad, la validación y la autoestima de estos usuarios.

Las redes sociales y más las aplicaciones para ligar nos han hecho dependientes de los likes y cuando esa persona que te gusta no reacciona en forma de pulgar hacia arriba en tus publicaciones, no quiere decir que te invalide como persona, sino que a esa persona en particular no le interesas porque, como describe la psicóloga en el vídeo, "es imposible interesarle a todo el mundo" y "no gustarle a alguien, no te invalida como persona".