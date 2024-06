¿Cuántos yogures tienes que comer a diario para recibir el calcio que necesita tu cuerpo?

El yogur es un producto que suele estar en la mayoría de las casas. Su versatilidad hace que se pueda disfrutar en distintas partes del día ya que es muy saciante y en todas nos va a beneficiar de manera saludable. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, el consumo diario de yogur puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2, además que de manera general suele favorecer la regulación del tránsito intestinal, previene el estreñimiento y ayuda a controlar las diarreas porque es muy digestivo.

Por lo que respecta al sistema inmunológico ayuda a regular la microbiota intestinal y es un buen alimento para combatir la osteoporosis debido a que contiene calcio con el se fortalecen los huesos. Un único yogur aporta un 25% de las cantidades diarias de calcio recomendadas.

"El yogur tiene que tener lactobácilos y streptococcus bulgaricus"

Hay otros alimentos que ni son yogures ni son lácteos que también aportan calcio a nuestro organismo ya que muchas veces no nos sienta bien el yogur, pero necesitamos meter calcio en nuestro orgnismo así que en caso de comerlos, la recomendación es de dos yogures al día con una capacidad de 125 mg para llegar a ese mínimo de cantidad de calcio que nuestro cuerpo necesita para cubrir todas las necesidades.

Qué tiene que tener para que sea yogur

Para consumir un yogur de manera saludable, tiene que ser, según la nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mónica Acha, natural y entero, evitando los de sabores y con colorantes.

"Tampoco nos hace falta yogures con frutas añadidas ni con cereales añadidos porque esos añadidos podemos hacerlo nosotros en casa evitando otros aditivos que, generalmente, suelen ser azúcares añadidos".

Es mucho más saludable, en el caso de que quieras uno con trocitos de fruta, añadir nosotros la fruta troceada al yogur o cereales como los copos de avena los cuales ayudan al tránsito intestinal.

"Tiene un gran potencial digestivo ya que ayuda a combatir el estreñimiento"

Pero para denominarse yogur, dice la nutricionista, "no puede llevar nada añadido porque si no, ya no sería yogur, sería otro postre lácteo".

El yogur propiamente dicho tiene que tener dos microorganismos esenciales que son los lactobácilos y el streptococcus bulgaricus que son los fermentos que se utilizan para hacer el yogur.

"Si lleva otros microorganismos como los bífidus ya no se puede llamar legalmente yogur", afirma la nutricionista.

Mejora la salud digestiva y reduce la presión arterial

De forma general el yogur contiene muchas proteínas de una mayor digestibilidad que la leche. Además, regula el tránsito intestinal, por lo que si lo mezclamos con los postres lácteos que contienen bífidus aumentaremos las propiedades porque eso quiere decir que esteramos recibiendo más variedad de microorganismos.

Tiene un gran potencial digestivo ya que ayuda a combatir el estreñimiento, pero también a regular las diarreas. Nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune porque mejora la microbiota intestinal principalmente aquellos que actúan como barrera protectora que son los lactobacilos estreptococo que contiene el yogur.

Contribuye a reducir la presión arterial gracias a ese efecto de mejora que produce en la microbiota intestinal junto con el potasio que contiene, pero no es el único mineral que contiene ya que es rico en calcio, fósforo, magnesio y zinc, además de vitamina A y B.

El proceso de fermentación que realizan las bacterias del streptococcus bulgaricus reduce el contenido de lactosa, lo que hace al yogur un alimento más tolerable para las personas con intolerancia a la lactosa.