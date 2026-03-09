"La mayoría de la gente prefiere morir antes que pensar. Y de hecho lo hace": La frase de Bertrand Russell que explica por qué las redes sociales funcionan como funcionan

Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico que ganó un Premio Nobel de Literatura y reflexionaba sobre las ciencias naturales, analizando y explicando los conceptos científicos naturales, la esencia de la filosofía es lógica y el análisis lógico. Fue fundador del neorrealismo y el neopositivismo inglés.

En la frase célebre: "La mayoría de la gente prefiere morir antes de que pensar. Y de hecho lo hace", es una provocación intelectual que señala una tendencia humana profunda. Es decir, se trata de evitar el esfuerzo mental que implica cuestionar todas las creencias, analizar la información con detalle o aceptar cuando nos equivocamos. Esta fue pronunciada antes de que apareciera internet, de hecho este pensador murió en 1970, pero parece que describe el funcionamiento de las redes sociales en la actualidad.

Las redes sociales son un espacio de información y debate público, donde se está evitando constantemente el pensamiento crítico. Hoy en día, vemos que pensar requiere mucho esfuerzo y, por lo tanto, implica detenerse y comparar la información que aportan varias personas. Sin embargo, la respuesta es rápida con titulares muy breves y una imagen impactante que lo resume todo o un vídeo emocional.

Con ellos, el usuario lejos de analizar, solo se busca que sienta algo, bien ira o entusiasmo, entre otras muchas emociones. Al final, esto se traduce en compartir la información con el mayor número de personas posible y que acaben dando me gusta o comenten algo brevemente. Se trata de un fenómeno de captación que atrae a millones de personas en segundos. Los algoritmos aprenden brevemente cuál es el tipo de contenido que interesa al público, siendo este el más emocional en la mayoría de ocasiones.

Por ello, el mensaje de Russell se vuelve muy relevante, ya que el ser humano prefiere no pensar porque exige tiempo y esfuerzo. En las redes sociales se refuerza esa teoría y cada publicación confirma lo que ya creemos, por lo que es más fácil de aceptar y compartir que detenernos a pensar y comprobar si es cierto. El pensamiento crítico, exige frenar ese impulso automático, pero internet no juega a su favor.

Otro punto a favor para las redes sociales es que el algoritmo muestra el contendido similar al que ya se ha consumido anteriormente o se haya interactúado. Así que es muy común que el individuo vea opiniones que son similares a la suya. Así que esta visión reduce bastante el hecho de enfrentarse a otras perspectivas diferentes, reforzando la ideas que son evidentes y compartidas por la mayoría. Si aparece una contraria se suele interpretar como una provocación o un ataque.

La velocidad también es muy importante. La rapidez tiene mucho más valor que la precisión. El ejemplo son las noticias falsas que puede difundirse miles de veces antes de que alguien verifique. Si hace una corrección a posteriori esta no cuenta con el mismo alcance que el mensaje original. También influye el carácter público de las interacciones. En la mayoría de ocasiones las personas solo responden para ganar aprobación social. Normalmente, suelen ser comentarios ingeniosos, sarcásticos o agresivos.

Esta frase se tiene que interpretar como una advertencia. Pensar implica esfuerzo e incomodidad. Igualmente, es una habilidad que se puede cultivar y el problema aparece cuando los entornos tecnológicos hacen que los humanos pongar el piloto automático. Para hacer frente a esta tendencia, sería conveniente preguntarnos quien ha creado el contenido, con qué intención y existen fuentes que lo respalden.