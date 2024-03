Ayuno intermitente: cómo afecta en la práctica deportiva de alto impacto

El ayuno intermitente es una práctica que llevan a cabo muchas personas con la idea de bajar de peso, pero lejos de lo que se ve a simple vista, saltarse el desayuno, se presenta como una alternativa nutricional que combina periodos de alimentación con periodos de ayuno y para algunas personas se está consolidando como una forma de vida la cual debe llevarse a cabo con seguimiento, supervisión y sobre todo con conocimiento del tema.

En un principio, se sugirió como una práctica saludable. Ahora un estudio revela que comer menos de 8 horas al día provoca enfermedades cardiovasculares en un 91% de los casos. ¿Sería entonces compatible el ayuno intermitente con el ejercicio intenso? ¿Cómo afecta realmente al rendimiento físico y mental? Cada vez hay más deportistas que incorporan el ayuno intermitente a sus entrenamientos, pero si no se hace bien puede tener efectos secundarios negativos.

Su influencia en la práctica deportiva

El ayuno intermitente no quiere decir que te prives completamente de comer alimentos, sino más bien se trata de establecer ventanas de tiempo durante las cuales se come y se ayuna. Los métodos más comunes incluyen el método 16/8, donde se ayuna durante 16 horas y se come durante las 8 horas restantes, o el ayuno de un día completo a la semana.

Desde el sector fitness, aseguran que el ayuno intermitente facilita la bajada de peso y permite a los deportistas integrar esta herramienta para facilitar la pérdida de grasa ya que es mucho más fácil generar un déficit calórico.

¿Sería, por tanto, el ayuno intermitente una opción viable? En un principio sí, pero también va a depender de varios factores, entre los que se incluye la adaptación individual a este tipo de alimentación o qué deporte practica. Por ejemplo, para algunos atletas, el ayuno intermitente mejora la eficiencia metabólica y la capacidad de quemar grasa como fuente de energía. Además, puede promover la autofagia, que se trata de un proceso celular de limpieza que puede ayudar en la recuperación muscular y en la prevención de lesiones.

También influye el tiempo que se le dedica y el momento deportivo en el que se encuentre la persona. Muchos deportistas manifiestan problemas intestinales a largo plazo ya que en las fases de hipertrofia muscular hay un elevado consumo calórico, por lo que se ingieren más calorías para poder soportar las varias horas de entrenamiento. En este sentido, es inviable llevar a cabo el ayuno intermitente ya que por demanda de la situación tienen que hacer hasta 8 comidas diarias, lo que va a traer como consecuencia digestiones pesadas, hinchazón intestinal o esofagitis que, a su vez, va a provocar alteraciones en el sistema inmunológico.

Impacto emocional

Muchos atletas encuentran que el ayuno intermitente les brinda una sensación de control sobre su alimentación y les ayuda a mantenerse disciplinados en sus hábitos nutricionales. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio saludable y evitar caer en patrones restrictivos que puedan conducir a trastornos alimentarios o déficits nutricionales.

El ayuno intermitente también tiene un impacto en la mente ya que los biorritmos se empiezan a alterar y el organismo no sabe cuándo tiene que liberar las hormonas que te activen por la mañana, así como tampoco sabe liberar otras como la serotonina, la melatonina o la hormona de crecimiento en la noche para que se favorezca la reconstrucción muscular, el descanso, la entrada en fase REM, etc.

La alteración de biorritmos es algo muy común en deportistas por la bajada de porcentaje de grasa, el estrés, el exceso de cortisol por inflamación, etc. y el ayuno intermitente es una herramienta que ayuda a mejorar estos biorritmos, lo que va a tener un alto impacto beneficioso a nivel fisiológico, nervioso, inmunológico y emocional.