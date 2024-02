¿Es saludable no desayunar?

Hay muchas teorías sobre el desayuno y el ayuno y todas están relacionadas con la pérdida de peso, pero hablando de salud y de hábitos de vida saludables, saltarse el desayuno tiene repercusiones negativas en este ámbito. Otra cosa es el ayuno intermitente que llevan a cabo muchas personas, ya que es una práctica hecha con conciencia y siguiendo una metodología saludable.

El problema de no desayunar radica en que si no controlas bien tu ansiedad, la siguiente comida, será de engullir y darte el atracón, por lo que no te habrá servido no comer. Sin embargo, cuando una persona lleva a cabo el ayuno de manera ordenada y con conciencia, se evitan los atracones.

Las personas que desayunan una cantidad insuficiente de calorías suelen, a lo largo del día, ingerir una cantidad más alta de las que requiere su organismo durante el resto del día. Esto es perjudicial ya que fomenta la obesidad y las posibilidades de tener el colesterol alto. Ahí es donde está la diferencia de hacerlo de manera saludable y de hacerlo sin ningún tipo de control.

Calorías que se deben tomar

Tomar a primera hora del día menos de un 5% de las calorías diarias o lo que es lo mismo, menos de 100 calorías para una dieta estándar de 2.000 calorías al día, tienen el doble de riesgo de sufrir aterosclerosis que es una enfermedad que se origina por la acumulación de placas en las arterias, reduciendo la cantidad de flujo de sangre que, a su vez, podría desencadenar en angina.

Llevar esa mala praxis puede dañar las arterias y aumentar el riesgo de obesidad, así que desayunar aporta beneficios saludables ya hay un menor riesgo de enfermar de obesidad, de evitar ser hipertensos y de padecer algunas enfermedades crónicas.

Un estudio de publicado en Journal of Cardiovascular Development and Disease reveló que las personas que se saltan el desayuno tienen un 32% más de posibilidades de morir por todas las causas y entre las enfermedades que más destacaban eran las cardiovasculares, con un porcentaje del 21% del riesgo.

La razón no siempre es el peso

El doctor Franco Sánchez Franco, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, reconoce que sí se ha manejado este concepto en la nutrición infantil: "Hay un estudio muy significativo, con un número muy alto de niños (286.804 de 37 países), en los cuales se confirma que el salto de desayuno aumenta el peso en un 94%; y puede cambiar también aspectos metabólicos como un peor perfil lipídico, tensión arterial, resistencia a la insulina, y el síndrome metabólico. A pesar de todo faltan datos para precisar científicamente el tipo de alimentos, el tiempo de ayuno, y otros parámetros que pueden actuar como confusos".

Lo ideal sería no solo no saltarse el desayuno, sino llevar lo que sería un desayuno saludable, algo que es difícil de definir. Una cuestión que se le planteó al jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid y que el mismo respondió matizando que "no hay una definición consolidada sobre el hábito de desayuno".

Eso sí, es un punto de partida a las comidas que se hacen el resto del día, ya que las personas evitan comer azúcares en el desayuno tienen más probabilidades de consumir menos azúcar y más fibra a lo largo del día.