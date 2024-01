Dieta FAFO: así puedes perder peso sin necesidad de pasar hambre

El problema que conlleva seguir las dietas 'milagro' que prometen grandes resultados es que, cuando las dejamos, el 'efecto rebote' hace que en un pequeño período de tiempo volvamos a recuperar todos los kilos que habíamos perdido. Muchas de ellas, además, son realmente duras, pues en ocasiones pasar hambre es una de sus características, y poco saludables.

En las últimas semanas, sin embargo, está ganando popularidad una dieta que se puede llevar a cabo adaptando unas pautas muy sencillas y cuyos beneficios podemos disfrutarlos sin tener que pasar hambre. Se trata de la dieta FAFO, que significa 'Flexible and Friendly for the Overweight'. Por lo tanto, como indica su nombre, es indicada para tratar el sobrepeso.

Una dieta flexible que se adapta al estilo de vida

Como indicó el doctor Rafael Gómez y Blasco de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) en el último Congreso Nacional de Obesidad y recoge el portal de Saber Vivir, "esta dieta consiste en un cambio flexible y adaptado en el estilo de vida". Además, su "principal rasgo diferencial es que se tiene en cuenta la profesión, la actividad física, el lugar de procedencia, las costumbres del paciente, así como también sus posibilidades económicas para realizar determinados cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos".

Como indican en el portal citado, un punto a favor de esta dieta es que no tienes la sensación de estar siguiendo un régimen. Una de sus claves es ingerir todos los tipos de nutrientes, promoviendo el consumo de productos locales, naturales, frescos y saludables. Además, es importante prestar atención a las cantidades. Los caprichos no están 'prohibidos', aunque nos los debemos dar de forma ocasional.

Comer despacio, masticando bien cada bocado es otra de las claves de la dieta, apuntan en Saber Vivir. Y es que de esta manera estaremos dando tiempo a que nuestro cerebro mande la señal de saciedad y, por lo tanto, ingiramos menos cantidad de calorías que si tomáramos los alimentos demasiado rápido.

¿Cuánto peso perdemos a la semana siguiendo esta dieta?

Siguiendo la dieta FAFO, que se caracteriza, entre otros aspectos, por poder comer una gran variedad de alimentos pero prestando una especial atención a las cantidades que ingerimos, podríamos perder "entre medio kilo y un kilo a la semana", como indica el doctor Rafael Gómez y Blasco a El Confidencial. Además, añade que "este avance no pretende, en modo alguno, convertirse en una dieta de moda para una pérdida rápida y milagrosa de peso".

Estos pequeños cambios, que no provocan que tengamos que pasar hambre para llevar a cabo la dieta, hacen que sea 'sencilla' de realizar y que, por lo tanto, tengamos muchas más posibilidades de mantenerla a medio-largo plazo, comparándola con las dietas 'milagro'. Además, no sufriremos el llamado 'efecto rebote'.