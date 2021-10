Frutas con efectos laxantes más allá del kiwi

Si escucharamos a nuestro cuerpo deberiamos saber que la digestión es uno de los procesos más importantes de nuestro organismo. Si tenemos en cuenta que somos lo que comemos, no deberíamos restar importancia a esos procesos corporales realizados por nuestro sistema digestivo; En este sentido, ir con regularidad al baño debería ser la norma, no la excepción. Sin embargo, son muchas las personas que sufren estreñimiento. Una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana debido a que las heces son duras, secas o grumosas y no consiguen desplazarse bien por el tracto intestinal.

Y precisamente porque somos lo que comemos, la alimentación es clave para combatir en este proceso. Lo primero que hay que saber es que la fibra insoluble es la que mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Más allá del famoso Kiwi, existen otras frutas que se pueden convertir en aliadas para combatir esta incómoda afección.

Estas frutas con propiedades laxantes deben ser consumidas a diario, pudiendo incluirlas tanto en el desayuno como en las meriendas, almuerzo y cena, preferiblemente frescas y con cáscara. No obstante, también pueden ser utilizadas en algunas preparaciones culinarias. Te contamos cuáles.

FRUTAS CON PROPIEDADES LAXANTES

FRAMBUESAS