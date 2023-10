Harvard revela cuánta carne roja se recomienda consumir a la semana

Abusar de la carne roja podría aumentar las posibilidades de padecer cáncer o algunas enfermedades relacionadas con el corazón, por lo que se sabe que su consumo debería limitarse.

Un estudio de la Universidad de Harvard, además, ha revelado que las personas que la ingieren tan solo dos veces a la semana tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 frente a las que lo hacen en menor proporción. Por lo tanto, ¿Cuánta carne roja podemos tomar semanalmente?

En el estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition se analizaron datos de 216.695 personas, monitorizando, durante 36 años, sus hábitos alimenticios. Los resultados de la investigación revelan que se documentaron 22.761 casos de diabetes tipo 2. Además, el riesgo de desarrollar esta enfermedad en las personas que tomaban más carne roja era un 62% mayor frente a las que la consumían en menor medida. Xiao Gu, uno de los investigadores, indica que esta recomendación de limitar la ingesta de este tipo de alimento "se aplica tanto a la carne roja procesada como a la no procesada".

Desde la Universidad de Harvard apuntan que en Estados Unidos y en el resto del mundo los casos de diabetes tipo 2 están aumentando mucho, lo que es "preocupante" no solo porque esta enfermedad "es una carga grave", también porque es "un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales, cáncer y demencia".

¿Cuánta carne roja podemos consumir a la semana?

El autor principal del estudio y profesor de epidemiología y nutrición, Walter Willett, apunta en la publicación de la Universidad de Harvard que "teniendo en cuenta nuestros hallazgos y el trabajo previo de otros, un límite de aproximadamente una porción de carne roja por semana sería razonable para las personas que desean optimizar su salud y bienestar". En la investigación también analizaron el impacto que tendría sustituir esas raciones de carne roja por otra fuente de proteína.

Consumir una ración de nueces y legumbres en lugar de una de carne roja reduciría el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un 30%, mientras que este pasaba a ser un 22% si se sustituía por productos lácteos, por lo que existen opciones para proporcionar al cuerpo esa proteína pero reduciendo las posibilidades de sufrir esta enfermedad que puede derivar en problemas del corazón.

Sustituir la carne roja por esos alimentos de origen vegetal no solo se traduciría en efectos beneficios para nuestra salud, pues como apuntan desde el portal de Harvard, esto ayudaría también a "reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático", además de proporcionar otros "beneficios ambientales", por lo que el medio ambiente también lo agradecería.