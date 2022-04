Retiran lotes de morcillas de arroz españolas por presencia de un fruto seco sin declarar

Los avisos por la presencia de alérgenos no declarados emitidos por La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo dependiente del Ministerio de Consumo, están siendo relativamente frecuentes. El último correspondió a un megabrote de salmonella internacional en lotes de productos de chocolate Kinder. Ahora, el organismo ha notificado la presencia de un fruto seco no declarado en lotes de morcilla de arroz con piñones de la marca española ''Carnicas Gállego''. El ingrediente no incluido en el etiquetado es la avellana.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Aragón. Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto (en etiqueta): morcilla de arroz con piñones

Marca/comercial: Cárnicas Gállego

Número de lote y fecha de caducidad correspondiente: 2121 (13/05/22), 2131 (05/05/22), 2135 (09/05/22), 2141 (06/05/22 y 10/05/22), 2142 (16/05/22), 2143 (11/05/22)

Temperatura: refrigerado

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Procedimiento

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las avellanas que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Alergia a los frutos secos

Las alergias a los frutos secos son un tipo común de alergia alimentaria tanto en niños como adultos. La alergia a los frutos secos, como cualquier alergia, se produce cuando el sistema inmunológico identifica que algo que ha ingerido o con lo que ha entrado en contacto es perjudicial.

Cuando se ingieren o incluso tocan frutos secos, las proteínas hacen que el sistema inmunitario responda y libere histaminas, que son las que causan los síntomas de la alergia. Por desgracia, la alergia a los frutos secos suele durar toda la vida: menos del 10 % de las personas la superan.

Estos son algunos otros síntomas de la alergia a los frutos secos: