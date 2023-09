Suplementos de magnesio: las personas que nunca deberían tomarlos y cómo obtener una dosis adecuada de manera natural

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Desempeña un papel fundamental en la construcción de huesos, la síntesis de proteínas, el funcionamiento de los músculos y nervios, así como en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Asimismo, desempeña un papel protector en relación con enfermedades cardíacas, diabetes y la salud ósea, previniendo, por ejemplo, la osteoporosis. Asimismo, según varios estudios, ayuda en los síntomas de la depresión y la ansiedad en mujeres con síndrome premenstrual. No ingerir la cantidad suficiente de magnesio puede desencadenar diversos trastornos de salud. Sin embargo, incluso aunque alrededor del 10 al 30% de la población padezca una leve carencia de magnesio, esto no implica la necesidad de recurrir a suplementos. Su regulación en el cuerpo humano en niveles adecuados puede obtenerse de manera natural a través de la dieta. Tomar suplementos añadidos, en general, se considera seguro cuando se toman en las dosis recomendadas, aunque no siempre, ni en todos los casos, es recomendable.

Los casos en los que no debe tomarse suplementación

Pese a los beneficios de esta mineral en muchas de las funciones que regulan nuestro cuerpo y sus procesos, existen algunas situaciones en las que ciertas personas deberían evitar o tener precaución al tomar suplementos de magnesio. Estas incluyen:

Problemas renales: Las personas con problemas renales, como insuficiencia renal crónica, deben tener precaución al tomar suplementos de magnesio, ya que los riñones son responsables de eliminar el exceso de magnesio del cuerpo. En casos graves de insuficiencia renal, el exceso de magnesio puede acumularse en el cuerpo y causar problemas. Miastenia gravis: Las personas con miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular autoinmune que debilita los músculos, deben evitar los suplementos de magnesio, ya que pueden empeorar los síntomas de la enfermedad. Alergias o sensibilidad al magnesio: Aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas o tener sensibilidad al magnesio y experimentar reacciones adversas cuando toman suplementos de magnesio. Si tienes antecedentes de reacciones alérgicas al magnesio, debes evitar los suplementos. Medicamentos: Las personas que toman ciertos medicamentos, como antibióticos a base de quinolonas o supresores del sistema nervioso central, deben consultar a su médico antes de tomar suplementos de magnesio, ya que puede haber interacciones medicamentosas. Condiciones médicas: Además, algunas condiciones médicas, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, pueden afectar la absorción de magnesio, por lo que es importante hablar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos.

¿Cuándo consumirlo y cómo obtenerlo de manera natural?

Según datos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el momento óptimo para ingerir este mineral varía según los objetivos deseados. Consumirlo por la mañana puede contribuir a aumentar los niveles de energía y disminuir la fatiga durante el día. En cambio, tomarlo por la noche antes de dormir puede inducir un efecto relajante y mejorar la calidad del sueño.

La cantidad diaria recomendada de magnesio puede variar según la edad y el sexo, pero generalmente oscila entre 300-400 mg para adultos. Puedes obtener esta dosis de magnesio de forma natural a través de tu dieta incorporando alimentos ricos en este mineral. Aquí tienes una lista de alimentos que son buenas fuentes de magnesio: