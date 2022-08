Bajar la azúcar en sangre después de comer es posible gracias a este sencillo hábito diario

Todos tenemos glucosa en sangre, como parte indispensable del funcionamiento de nuestro organismo. La glucosa podría considerarse la gasolina de nuestro organismo, es indispensable para que nuestras células funcionen correctamente. El metabolismo transforma los azúcares que ingerimos con los alimentos y los convierte en glucosa. Por ese motivo, después de cada comida nuestro nivel de azúcar se eleva y se producen picos de insulina, incluso en personas que no tienen diabetes. Sin embargo, esto se produce de manera más notable en personas que padecen esta enfermedad.

La hiperglucemia postprandial es el aumento en los niveles de glucemia que tienen lugar después de las comidas como consecuencia de la falta de respuesta en la secreción de insulina tras la ingesta de alimentos. Pero debes saber que es posible también favorecer la bajada de azúcar con algunos hábitos de vida saludables. Uno de ellos es bastante cotidiano y recomendado por expertos para mantener una salud equilibrada: caminar.

El ritual de los 10.000 pasos mágicos al día se ha convertido en una alarma activada en nuestra mente. Hasta ahora, esa cifra se había considerado la óptima para comenzar a conseguir beneficios físicos. Sin embargo, varios estudios ya han demostrado que la salud mejora por debajo de este umbral. De 7.000 a 8.000 pasos diarios ya presenta índices de mortalidad más bajos. En relación con la azúcar en sangre, en el caso de los diabéticos, un nuevo estudio ha determinado que los beneficios para bajar los niveles de cada comida están, incluso, por debajo de este esta cifra.

DE 2 A 5 MINUTOS

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. En España, se calcula que más de cinco millones de personas sufren diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Por lo tanto, se queda demasiada glucosa en la sangre y no llega lo suficiente a las células para que funcionen.

Por ello, regular los niveles de azúcar, resulta fundamental en esta enfermedad. Este meta análisis publicado en la revista Sports Medicine ha comprobado que con sólo unos pocos minutos de caminata después de las comidas, de dos a cinco, se pueden obtener grandes beneficios, como por ejemplo la prevención de la diabetes tipo 2.

Los beneficios de esta práctica saludable radican en que, cuando andamos, aunque sea de forma ligera, los músculos se ponen en acción. En esta hora en la que la insulina sufre alteraciones, el funcionamiento de los músculos absorbe parte del exceso de glucosa de los alimentos, que junto a la grasa es una de las fuentes de energía del cuerpo. Así pues, el impacto negativo que podría tener esa comida siempre será menor.

Esto es una herramienta muy útil para aquellos que ya viven con la enfermedad, ya que es fundamental que estas personas eviten las fluctuaciones bruscas de glucosa, uno de los principales peligros de esta enfermedad.