Descubren que los suplementos de una vitamina común engrosa los tumores y acelera la metástasis

Hablar sobre la relación entre la nutrición y el cáncer no se limita únicamente a mencionar los alimentos que debemos evitar para prevenir esta enfermedad. Según un reciente estudio, la nutrición también desempeña un papel fundamental en la evolución de la condición en pacientes con cáncer. Algunas personas que enfrentan el cáncer optan por ingerir cantidades significativas de vitaminas, minerales y otros suplementos alimenticios con la esperanza de fortalecer su sistema inmunológico o incluso destruir las células cancerosas. No obstante, es importante tener en cuenta que algunas de estas sustancias pueden resultar perjudiciales, especialmente cuando se consumen en dosis elevadas. De hecho, en dosis excesivas, ciertas vitaminas y minerales pueden reducir la eficacia de la quimioterapia y la radioterapia. Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión sobre la suplementación, es crucial contar con la orientación de un profesional médico. ¿Qué sucede con los alimentos que son abundantes en vitamina C? ¿Deberíamos restringir su consumo? Según esta nueva investigación, el riesgo no está en los alimentos que contienen vitamina C y otros antioxidantes, sino en los suplementos. La mayoría de las personas que los toman no los necesitan y pueden acelerar el avance del cáncer.

Un informe realizado por la Fundación MAPFRE, en colaboración con la Academia Española de Nutrición y Dietética, revela que hasta un 75% de los españoles consume algún tipo de suplemento alimenticio, y la mayoría lo hace sin una prescripción médica. Los suplementos más populares son los que contienen vitamina C y D, así como otros minerales antioxidantes como el selenio o el zinc.

Los antioxidantes son sustancias reconocidas por sus propiedades beneficiosas, ya que tienen la capacidad de neutralizar los radicales libres de oxígeno que pueden causar daño al organismo. Por esta razón, los suplementos dietéticos que contienen antioxidantes son ampliamente populares. Sin embargo, es importante destacar que en dosis excesivas, estos suplementos pueden resultar perjudiciales para la salud.

Aceleran la metástasis

Los investigadores han realizado un descubrimiento significativo en la batalla contra el cáncer al encontrar que la administración de suplementos de vitamina C y otros antioxidantes estimula el desarrollo de vasos sanguíneos en las células cancerosas, lo que facilita su propagación.