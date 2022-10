¿Qué es el agua cruda y cómo conseguirla?

Hace pocos años, en Silicon Valley se puso de moda beber agua cruda pero, ¿qué es realmente? No se trata nada más que de agua que no está tratada, ni esterilizada ni controlada por ninguna red de distribución. Es agua que se encuentra en reservas naturales como manantiales, o agua recogida de la lluvia. Con esta información, muchos no puedes evitar plantearse si este agua es realmente beneficiosa para la salud.

Según los defensores del agua cruda o raw water, beber este agua aporta ciertos beneficios a la salud que beber agua potable que ha sido sometida a tratamiento no puede aportarte. Alegan que el agua del grifo contiene fluoruro y la cloramina, tampoco aceptan el agua embotellada por estar sometida a tratamientos con luz ultravioleta o gas de ozono. Entre los beneficios que resaltan los defensores del agua cruda están: el rejuvenecimiento de la piel, solución de problemas de fertilidad y la ingesta microbios útiles y nutrientes necesarios para la salud. Estos supuestos beneficios no han sido comprobados científicamente lo que significa que por lo que sabe actualmente, beber este agua es perjudicial para la salud, ya que lo que sí está comprobado (a diferencia de los supuestos probióticos) es que este agua puede contener microorganismos que son causantes de enfermedades muy peligrosas, como por ejemplo el cólera o la fiebre amarilla. Para evitar esto, el agua potable pasa por un proceso químico que elimina los contaminantes de origen natural. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la carencia de agua potable en el mundo causa más de tres millones de muertes al año: es necesaria la depuración y limpieza del agua.

Aun sabiendo esto, hay startups y empresas que se dedican a la recogida y la comercialización de este producto, como la empresa Live Water. Además, el precio de este agua es de 4 euros el litro, lo que a algunos profesionales les parece descabellado. Otras empresas que se dedican a la distribución y comercialización del agua cruda son Tourmaline Spring o Zero Mass Water.

La situación ha llegado hasta el punto en el que muchas personas, de manera individual, han querido ir en busca de manantiales para recoger su propia agua cruda. Bajo esta necesidad de encontrar manantiales nació la página Find a Spring, que localiza manantiales y los comparte para que los usuarios vayan a recoger el agua.

En definitiva, debemos saber que la esterilización y el tratamiento del agua son esenciales para la salud y el bienestar de las personas, no como las nuevas modas (como el agua cruda) las cuales se basan en argumentos sin ninguna base científica y sin ninguna prueba, y que realmente pueden perjudicar tu salud gravemente.