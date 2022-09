Preguntas y respuestas sobre las restricciones de agua en Sevilla

Cuando se habla de restricciones y de sequía los ciudadanos se alarman pensando que pronto llegarán los cortes de suministro. Emasesa ha declarado que eso no va a suceder, el acceso al agua no se cortará pero sí que habrá que ahorrar para que no haya en el futuro desabastecimiento.

Ante esta nueva situación siempre surgen dudas y trataremos de resolverlas de la mejor manera posible.

Cuánta agua hay en reserva actualmente

Por el momento habría agua para año y medo de suministro incluso en el peor de los escenarios. No obstante, se espera que tanto en otoño como en la próxima primavera se registren precipitaciones que den unas perspectivas más halagüeñas.

Cuándo comienzan las restricciones de agua

A partir del 3 de octubre se hará oficial a través de un bando municipal. Esta fase alerta incluirá bandos municipales en los que se instará a los ciudadanos a hacer un consumo responsable, racional y solidario con el agua, no es exclusivo a los ciudadanos, engloba también a los organismos, empresas y demás colectivos sociales.

Qué municipios sevillanos se verán afectados por las restricciones de agua

Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria, Dos Hermanas, El Ronquillo, La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del Alcor, San Juan de Aznalfarache y El Garrobo.

¿Habrá cortes de agua?

No de momento. En la actual situación está garantizado el agua para el consumo humano para más de un año, y se prevé que a lo largo del otoño y la primavera las precipitaciones alivien en parte la situación actual y se puedan ir levantando poco a poco las restricciones.

Cuándo se activa la alerta

Los planes establecidos para épocas de escasez de agua prevén que si la cantidad de agua acumulada baja de un determinado umbral se active el nivel de alerta que trae consigo determinadas medidas para ahorrar agua. Este estado de alarma se alcanza cuando los embalses de agua están por debajo del umbral de los 268 hm3.

Qué actividades no están permitidas

Desde su entrada en vigor el 3 de octubre queda prohibido el riego de jardines, praderas, árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público y privado con agua potable, siendo solo permitido si se hace con agua de pozo.

Asimismo se prohibe el riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público y privado.

Tampoco está permitido el llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado.

Las fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre deben quedar sin servicio, al igual que aquellas instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.

Cuál es el objetivo del estado de alarma por sequía

El ahorro de agua y contener el uso abusivo y el despilfarro. Con anterioridad a esta declaración, Emasesa comenzó una campaña de concienciación en marzo de 2022 con el objetivo de reducir el consumo de 116 litros por habitante y día a 90.