Esta infusión que tienes que tomar, si practicas ejercicio habitualmente

El jengibre es una planta que tiene muchas utilidades ya que puedes emplearla como condimento alimentario, tiene un sabor picante, a la vez que ligeramente dulce y se puede consumir fresco, seco o en polvo.

También tiene una parte de medicina natural que aporta muchos beneficios a tu salud, específicamente en la práctica deportiva. Gracias a su contenido en hierro, magnesio, zinc, potasio, manganeso y ácido fólico es muy positiva a la hora de hacer ejercicio. Todos estos elementos, junto con su concentración de vitaminas B3 y B6, hacen que el jengibre para el deporte se convierta en un alimento altamente recomendable.

Algunos beneficios

Propiedades antiinflamatorias y alivio del dolor. El jengibre es bastante conocido por sus propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la hinchazón de algunas partes del cuerpo, especialmente, cuando salen las "agujetas" que son microrroturas que provocan la inflamación de los tejidos. En este sentido, el jengibre ayuda a aliviar los dolores relacionados con los impactos, favoreciendo así la recuperación física y protegiéndonos contra las lesiones por desgaste. Un vaso de agua con jengibre en polvo y limón después del entrenamiento puede ayudarnos a beneficiarnos de las propiedades de esta poderosa planta y afrontar la siguiente sesión sin dolores. Mejora la digestión. El jengibre puede ayudar a estimular la digestión y aliviar problemas gastrointestinales como la indigestión y los gases. Los atletas de resistencia pueden sufrir de náuseas y el jengibre es un complemento que tiene propiedades antináuseas. Propiedades antioxidantes las cuales pueden ayudar a combatir el daño que causan los radicales libres en el cuerpo. En este sentido, el jengibre es un regenerador celular, por lo que con su ingesta ayudas a retrasar el envejecimiento de tus propias células y disfrutar de la práctica deportiva durante muchos más años. En el caso de deportistas profesionales, la ingesta de jengibre puede ayudarles a mantenerse en la élite durante alguna que otra temporada. Regulación del azúcar en la sangre y refuerzo del sistema inmunológico.

Puedo tomarlo todos los días

El jengibre puede tomarse todos los días siempre y cuando no se sobrepase la cantidad de 1 gramo al día que es lo mismo que decir que debes tomar como máximo una cucharadita entera de jengibre en polvo.

Hay que tener en cuenta que el jengibre es un condimento alimentario y si bien es cierto que sus componentes naturales tienen comprobados beneficios para la salud, no puedes utilizarlo como si fuera un medicamento porque no lo es. Si tomas una cucharadita de jengibre justo antes de montar en bicicleta, no hay diferencia en el dolor muscular de las piernas después de 30 minutos. Sin embargo, el jengibre puede atenuar la progresión diaria del dolor muscular.

Tomar jengibre cinco días seguidos puede ayudarte a tener una recuperación más rápida de la fuerza que haces con ejercicios de levantamientos de pesas. Si tomas una cucharadita o dos de jengibre durante un par de días o, incluso, durante semanas mezclado con algún zumo o batido, puedes reducir el dolor de tu musculatura, la cual se recuperará antes. Sin embargo, si solo tomas una única dosis, el efecto no será el mismo.