Practicar un ejercicio que te guste y otras razones importantes para no abandonar el entrenamiento antes de tiempo

Apuntarte al gimnasio es la parte fácil del trabajo y más cuando acaba de empezar el año y los propósitos para el nuevo están "frescos". Uno de los fijos en la lista es el de hacer ejercicio. Te pones en marcha y cuando llevas un tiempo, se va perdiendo el interés.

Esto sucede porque uno de los grandes motivos por los que se piensa en abandonar es porque las personas quieren conseguir los resultados inmediatamente. Cuando empiezas a hacer ejercicio o cambiar tu rutina alimentaria y, dado que el objetivo principal es la pérdida de peso, la primera pregunta que ronda tu cabeza es cuánto tiempo me va a llevar hasta que se empiecen a notar los resultados. Cuando no se perciben de manera inmediata o, al menos, no tan rápido como pensabas, es fácil caer en la desmotivación y, por tanto, el siguiente paso es abandonar.

Otra de las razones por las que una persona deja de hacer deporte antes de tiempo es porque intenta hacer la rutina y los ejercicios por ella misma y cuando no se tienen los conocimientos en esta materia, es más fácil abandonar. Llega un momento en el que la persona se siente perdida porque su alcance es limitado. En este sentido, es aconsejable dejarse asesorar por un profesional de ese gremio y poder recuperar el interés y la motivación en la actividad.

Para disfrutar de los beneficios saludables que te aporta el deporte, hay que tener una continuidad porque si se practica de una forma esporádica, aumenta mucho el riesgo de lesiones musculares y de tendones, las cuales suelen ser muy frecuentes en los grupos de personas de entre 24 y 40 años.

Recomendaciones para no abandonar antes de tiempo