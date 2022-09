Los motivos por los que tienes el colesterol alto aunque comas bien

El colesterol es uno de los enemigos más temidos para nuestra salud cardiovascular. Algunas personas consiguen mantenerlo a raya gracias a buenos hábitos y patrones de alimentación, o simplemente gracias a una buena genética. Los estudios certifican que la principal causa de que el colesterol en sangre sea alto es llevar una dieta rica en grasa saturada y/o colesterol. Sin embargo, en ocasiones, no es suficiente con llevar una dieta adecuada y hacer ejercicio. De hecho, hay otros factores que influyen de manera notable. ¿Cuál es el motivo por el que no te baja el colesterol?

En primer lugar, hay que saber que el colesterol viaja a través de nuestro cuerpo a través de algunos "transportadores" llamados lipoproteínas. Estos son los encargados de transportar la grasa a diversas partes del cuerpo. Los hay de alta densidad (HDL) o de baja densidad (LDL).

El primero "limpia" las arterias y elimina el exceso de grasa para que no se acumule y la sangre pueda circular sin obstáculos. En cambio, los de baja densidad lo obstruirán. Este es el riesgo real del colesterol malo o LDL alto. Un 80 por ciento del colesterol se fabrica en el hígado y el 20 por ciento proviene de algunos alimentos. Este es el llamado colesterol dietético. En su justa medida, estaremos ayudando al organismo a algunos de sus procesos y el cuerpo producirá todo el colesterol que necesita. Pero añadirle 'grasas' de baja densidad estará dificultando el correcto funcionamiento de nuestro corazón.

Si en tu caso estás llevando una correcta alimentación y tus niveles siguen siendo altos esto puede asociarse a una hipercolesterolemia, causada por otros trastornos en el organismo o factores ajenos. Te contamos cuáles.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COLESTEROL ALTO

Medicamentos

Tomar ciertos fármacos puede dar lugar a un aumento excesivo de triglicéridos en sangre, acompañado, o no, de un exceso de colesterol. Algunos de los que interfieren son: las píldoras anticonceptivas, los antidepresivos o los diuréticos.

Sobrepeso

La grasa acumulada en tu organismo en forma de tejido adiposo es una fuente de triglicéridos, lo que disminuye el colesterol bueno que necesitas. Por ello, si aún acumulas kilos de más, te será un poco difícil controlarlo aunque hayas implementado buenos hábitos.

Buena alimentación pero muchos azúcares

Aunque comas sano la mayor parte del tiempo, eso no equilibra el exceso de 'caprichitos' que te des durante los días sucedáneos. El exceso de alimentos ricos en azúcar también se traduce finalmente en niveles altos de colesterol en los análisis de sangre. Cuando comes muchos dulces, tu páncreas no produce suficiente insulina para metabolizarlos y terminan como grasa de reserva.

Infecciones

La gingivitis o incluso las caries, que son infecciones leves, incrementan la formación de colesterol, ya que los tejidos dañados la necesitan para controlar cualquier inflamación.

Trastornos del hígado

En concreto la colestasis, una alteración que impide el flujo correcto de la bilis. Al quedarse retenida, el cuerpo no "gasta" colesterol para fabricar más sales biliares y se elevan sus niveles en sangre. Un análisis de sangre es suficiente para detectar un aumento de determinadas enzimas típicas que provocan esta situación.

Tiroides

El hipotiroidismo es una disminución en la función de las hormonas tiroideas en la sangre. Estos son responsables del funcionamiento de diferentes órganos, y sus defectos ralentizan su funcionamiento. Se ha demostrado que los procesos metabólicos pueden verse alterados por él y, como resultado, aumenta el colesterol en la sangre.

Embarazo o menopausia

También influyen el embarazo y ciertas alteraciones en las hormonas femeninas como la menopausia, así como el síndrome del ovario poliquístico

Genética

Existe una condición médica que se denomina hipercolesterolemia familiar, se caracteriza por un aumento en el colesterol LDL desde el nacimiento y por ser la causa genética más común de enfermedad cardiovascular prematura. La HF causa un depósito acelerado de colesterol en las paredes de las arterias que conduce a la ateroesclerosis y a la enfermedad cardiovascular prematura.