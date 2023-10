Una nutricionista desvela los alimentos que no debes comer después de las siete de la tarde

Una dieta saludable es clave para disfrutar de un buen estado de salud, aunque hay algunos alimentos que, aunque sean beneficiosos para nuestro organismo, no son recomendables cuando tan solo quedan unas horas para irnos a dormir. Hay otros cuyo consumo no es aconsejable a ninguna hora, pero todavía menos cuando el día está llegando a su fin.

La experta en nutrición, Sonia Lucena, ha expuesto en la revista Telva algunos ejemplos de comidas que no debemos consumir a partir de la siete de la tarde, como por ejemplo, las que sean ricas en carbohidratos simples.

Estos "nos proporcionan energía de forma más inmediata", por lo que antes o después de hacer ejercicio sí se recomiendan, pero "por la tarde-noche nuestra actividad desciende". Por lo tanto, Lucena recomienda que las frutas y los lácteos se eviten en las últimas horas del día.

El consumo de café y té también debería suprimirse a partir de la tarde. Aunque parezca obvio, la experta cuenta que algunas personas que "no pueden dormir bien e incluso toman pastillas para alcanzar el sueño" beben cafeína "a lo largo del día" y "en ocasiones, durante la tarde-noche". Cuando el día se va a acercando a su fin, el cuerpo pide disminuir la tensión, no al contrario, apuntan desde la citada revista, por lo que estas bebidas no deben tomarse después de las 19 horas.

Sonia Lucena también desaconseja el consumo de alcohol y de alimentos picantes a partir de la tarde-noche. Los segundos estimularán el sistema nervioso, lo que "dificulta la relajación que necesitamos para inducir al sueño". Las bebidas alcohólicas, a pesar de que como explica Sonia Lucena, algunas personas las toman después de cenar porque les produce somnolencia, pueden "afectar al sueño en la segunda mitad de la noche".

Alimentos ricos en triptófano o magnesio

Por otro lado, la experta en nutrición recomienda ingerir, a partir de la tarde, alimentos que contengan triptófano, pues "es un precursor de la melatonina" y consumirlos puede hacer que durmamos mejor. El pavo, las nueces o las semillas son algunos que menciona Sonia Lucena, pues ricos en este aminoácido.

Los que sean ricos en magnesio igualmente pueden provocarnos un mejor descanso, ya que el nutriente "conduce a la calma y la relajación". Por lo tanto, las espinacas, el atún o las acelgas serían opciones interesantes para añadir a nuestra cena, apunta la experta, quien también señala que una infusión relajante sin teína después de la última comida del día podría también ser beneficioso en este aspecto. La de manzanilla o la de lavanda serían dos buenas opciones.