Los nutricionistas recomiendan dejar de tomar esta cena, que no es tan sana como parece

El ritmo de vida tan frenético que llevan muchos españoles hacen que cuando llegue la hora de cenar se opte por menús que se preparen rápido, pues la falta de tiempo que queda después de compaginar la vida laboral con la personal a veces no deja mucho margen para realizar una comida más elaborada.

Por lo tanto, muchas personas acuden a los platos precocinados que, obviamente, no son tan saludables como los caseros. Una opción muy socorrida que también también tiene protagonismo en las cenas es el sándwich mixto, que se hace con pan de molde, jamón york y queso. Un plato que no es tan sano como puede parecer.

La facilidad con la que se elabora hace del sándwich mixto una opción interesante para preparar una cena rápidamente, pero los tres ingredientes que lo componen suelen ser poco saludables. Por un lado, el pan de molde no es nada sano en comparación con uno artesanal, pues contiene una cantidad mayor de grasas y gran parte de ellos están hechos con harinas refinadas, que no son fáciles de digerir, por lo que su consumo por la noche no es recomendable.

El interior del sándwich tampoco suele ser muy sano, y es que la mayoría de fiambres de jamón york que se venden en el supermercado contienen un porcentaje muy bajo de carne, siendo el resto ingredientes añadidos, no muy recomendables para la salud. El queso, por su parte, muchas veces suele ser uno de los que se derretirá más fácilmente cuando pasemos el pan de molde con los ingredientes por el grill. Lo más común, por lo tanto, es que sea un ultraprocesado, así que tampoco es muy sano para nuestro organismo.

No se trata de eliminar esta cena, sino de llevarla a cabo utilizando ingredientes más saludables. Un pan de molde 100% integral mejorará al 'blanco', mientras que para completar el sándwich debemos elegir un jamón york con un alto contenido en carne y un queso de buena calidad.

Otras opciones para cenar un sándwich

Aunque el sándwich no es lo mejor para tomar en una cena, se puede 'arreglar' haciéndolo con alimentos más sanos. El huevo podría ser un ingrediente interesante, además del salmón. El aguacate, muy de moda por todos los beneficios que nos aporta, podríamos incluirlo para consumir grasas saludables mientras que las verduras también pueden hacer acto de presencia, añadiendo, por ejemplo, unas rodajas de tomate.

Aunque una cena muy saludable, y recomendable ahora que estamos en verano, es una ensalada. Pues es una comida en la que predomina la verdura, pero que también le podemos añadir atún, pollo o huevo para que también contenga proteína.