Me he pasado con el azúcar, ¿cómo puedo eliminarlo de manera natural?

La Navidad es una época crítica con respecto a las comidas. Por mucho que quieras privarte, no podrás escapar de las "garras" de un buen dulce o de las comidas adulteradas con azúcar que son muy típicas en estas fechas y la vemos por todas partes.

Podrías marcarte objetivos para estas fechas, pero ¿qué pasaría si no los cumplieses? Probablemente, se juntarían frustración y culpa. Por eso, es recomendable que cuando cuides tu salud, lo hagas de manera general y no solo en la dieta, es decir, que cuides tu salud mental y trabajes con las emociones.

En el caso de que te hayas dejado seducir por el azúcar y que hayas aplicado el "una vez al año no hace daño" en más de una ocasión, tendrás que trabajar para "desintoxicarte" del azúcar ya que en el momento en el que la tomas, se produce una liberación de dopamina, que es una hormona que crea bienestar, pero con propiedades adictivas.

Por esta razón, si por un día o por otro ingieres grandes cantidades de azúcar, puedes padecer patologías severas en el futuro.

Remedios para la ingesta excesiva de azúcar

Si te has dejado llevar por lo que entraban por tus ojos y te has pasado con la ingesta de azúcar, empezarás a notar algunos síntomas como aumento de la sed, cansancio, visión borrosa y náuseas.

Es normal que a veces no puedas resistirte y si eres "dulcero" pues menos todavía. Te encantan y te sientan bien. Quieres más. Llega el momento de parar y cuando te das cuenta, estás muy lleno. Ya no hay vuelta atrás, ¿ahora cómo consigo eliminar todo esto que no debería haber comido? Por suerte, siempre hay algo que se puede hacer:

Lo primero es beber mucha agua . Es importante que te hidrates bien.

. Es importante que te hidrates bien. Opta por alimentos integrales sin azúcares añadidos

sin azúcares añadidos Realiza ejercicio de bajo impacto como nadar, hacer yoga o alguna caminata, te ayudará a promover la circulación y oxigenación de tu cuerpo. Mientras que la comida te ayudará a crear una energía duradera que mantiene tus niveles de azúcar de forma prolongada y constante.

como nadar, hacer yoga o alguna caminata, te ayudará a promover la y de tu cuerpo. Mientras que la comida te ayudará a crear una energía duradera que mantiene tus niveles de azúcar de forma prolongada y constante. Evita los carbohidratos ya que el cuerpo los convierte en azúcares y luego la insulina los mueve hacia las células. Si comes muchos carbohidratos, puedes tener problemas con la función de la insulina. El proceso falla y los niveles de la glucosa en la sangre suben.

ya que el cuerpo los convierte en azúcares y luego la insulina los mueve hacia las células. Si comes muchos carbohidratos, puedes tener problemas con la función de la insulina. El proceso falla y los niveles de la glucosa en la sangre suben. Controla los niveles de estrés ya que puede afectar tus niveles de azúcar en la sangre. Las hormonas como glucagón y cortisol se segregan durante el estrés, por lo que suben los niveles de azúcar en sangre.

ya que puede afectar tus niveles de azúcar en la sangre. Las hormonas como glucagón y cortisol se segregan durante el estrés, por lo que suben los niveles de azúcar en sangre. Duerme bien.

El cuerpo me pide azúcar

Es la frase que solemos utilizar para "justificar" un poco la ingesta de azúcar. Aunque es cierto que hay situaciones en las que el cuerpo pide azúcar. Por ejemplo, cuando estás pasando por una época de estrés y tu mente te pide consumirla para calmarla. Por eso, es importante que cuides tu salud mental y estés fuerte. Así no te dejas engañar para que consumas alimentos poco saludables y puedes cambiarlos por otros como:

Fruta fresca Yogur natural y otros lácteos Frutos secos y semillas Fruta seca y deshidratada Chocolate negro con más de 70% de cacao Café Infusiones

Cuando el estrés te hace comer y te "pide azúcar", es lo que se conoce como hambre emocional o comer por estrés. Se utilizan los alimentos para sentirse mejor y activar los mecanismos cerebrales de recompensa y no porque realmente tengas hambre.