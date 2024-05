¿Por qué no es aconsejable que los menores de 10 años coman pez espada o atún rojo?

Verduras, frutas, legumbres, huevos, lácteos, carnes blancas y pescados y mariscos conforman buena parte de la alimentación indispensable para estar sano. Sin embargo, existen factores que determinan la mayor o menor necesidad de ingerir según qué productos. Uno de ellos es la edad. Sí, comer pescado es seguro y saludable. Se considera un alimento básico en una alimentación saludable, fuente de proteínas de alta calidad, con nutrientes esenciales, ácidos grasos omega-3, pero escasas grasas saturadas. Eso sí, no todos los pescados reportan beneficios según a qué edades. Así lo aclara la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que no le pone ninguna pega a doradas, lenguados o lubinas, pero sí siembra la duda sobre el pez espada, el atún rojo o el cazón ¿Por qué no es recomendable que los menores de 10 años coman pez espada o atún rojo? Aquí os lo explicamos.

La clave de este leve rechazo a determinados tipos de pescado cuando los que lo tienen que ingerir son menores o mujeres embarazadas es el alto contenido en mercurio que presentan. El mercurio es un contaminante medioambiental que puede afectar al sistema nervioso central en desarrollo por exposición directa tras el consumo de ciertos alimentos o indirectamente al poder atravesar la placenta. Y los peces depredadores, de gran tamaño, como el pez espada, el atún rojo o el tiburón tienen concentraciones más altas de mercurio.

Raciones de pescado recomendadas

Así, tomar pescado siempre será beneficioso para el organismo, pero hay que saber variar el tipo de pescado que se toma y ajustar las raciones oportunas a cada tipo de persona. Como norma general lo recomendable es consumir tres o cuatro raciones de pescado a la semana, entre pescado azul o pescado blanco, que contienen mercurio, pero en cantidades mínimas o permisivas, limitando la cantidad de este elemento a los niños de entre 10 y 14 años a los 120 gramos al mes.

El atún rojo es ideal para prevenir enfermedades, pero hay que cuidar su consumo en edades tempranas

Todo esto no quiere decir, ni mucho menos, que el atún rojo, por ejemplo, no sea beneficioso. Es más, el atún rojo es ideal para prevenir enfermedades. Sin embargo, lo que sí avisan los expertos es que estamos ante un tipo de pescados que deben empezar a consumirse a edades en las que el cuerpo está más desarrollado para que los beneficios superen a los riesgos en el organismo