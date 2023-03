Una pastilla logra la remisión total del cáncer en 18 pacientes con leucemia

La medicina avanza cada día un poco más, consiguiendo junto a la tecnología logros que hace unos años habrían sido imposibles incluso de imaginar. En este caso, el avance de la medicina nos trae una pastilla experimental que ha conseguido la remisión completa del cáncer en 18 personas que estaban de máxima gravedad (sus tumores no respondían a ningún tratamiento). Los 18 pacientes estaban enfermos de leucemia mieloide aguda.

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un tipo de cáncer de la sangre que se produce cuando las células mieloides inmaduras (células madre de la sangre) en la médula ósea se vuelven anormales y se multiplican rápidamente. Éstas células anormales no pueden funcionar adecuadamente y eventualmente reemplazan a las células sanas de la médula ósea, lo que provoca la disminución de la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Desafortunadamente es uno de los cánceres más frecuentes entre adultos: alrededor de 120.000 casos anuales y una supervivencia de apenas el 25% tras los tres años.

¿Qué es esta píldora experimental?

La pastilla tiene un nombre: revumenib. Se trata de una pastilla experimental con la cual los investigadores han logrado la desaparición del cáncer en casi uno de cada tres pacientes que participaron en el estudio realizado en Estados Unidos. Según Ghayas Issa, médico del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, “creemos que este fármaco es extraordinariamente eficaz y esperamos que esté al alcance de todos los pacientes que lo necesiten”. Uno de los casos en los que ha funcionado este fármaco es el de Algimante Daugelaite, una arquitecta lituana de 23 años de edad que hace dos años estuvo al borde de la muerte por leucemia mieloide aguda. Tras haberse sometido a varios tratamientos que no dieron resultado comenzó a tomar las pastillas ‘revumenib’, las cuales no solamente funcionaron, sino que le salvaron la vida. Aún así, esto no es así en todos los casos, ya que los investigadores solamente se ha centrado en dos subtipos genéticos en los que una proteína llamada menina facilita el avance de la leucemia. La pastilla en cuestión se une a esta proteína inhibiéndola.

En definitiva, este novedosa pastilla que inhibe la proteína menina ha salvado la vida de 18 personas y ha conseguido que varias empresas farmacéuticas estén comenzando a desarrollar fármacos similares. Según afirma doctor Ghayas Issa, este innovador fármaco podría llegar a beneficiar a casi 400.000 personas que sufren leucemia mieloide aguda.