La Sanidad Andaluza necesita reformas con luces largas

En estos 20 años la sanidad ha cambiado de manera espectacular y el grupo Joly con S&B Salud y Bienestar ha ayudado a entender mejor este cambio. La medicina y las ciencias que la acompañan nos permiten afrontar con más precisión y efectividad losdiagnósticos y los tratamientos de muchas de las enfermedades que preocupan a lasociedad. La revolución del desciframiento del genoma humano, la aparición de nuevos fármacos y nuevos métodos de diagnóstico o la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), abre un panorama inédito para la lucha frente a la enfermedad. En estos 20 años se ha consolidado una mayor esperanza de vida y un mayor bienestar gracias también a la actuación del sistema sanitario. Como consecuencia, hoy tenemos envejecimiento y cronicidad como características esenciales de la población, con necesidades asociadas que deben ser atendidas desde el sistema sanitario y desde el sistema sociosanitario.

En 20 años el sistema sanitario en Andalucía ha vivido un período de crecimiento y expansión y también un período de deterioro que le lleva a una grave dificultad para atender las demandas de la población, tanto en el ámbito de la Atención Primaria (especialmente), como en el ámbito de la Atención Hospitalaria. Hoy es imprescindible reorientar el sistema sanitario andaluz hacia la cronicidad, especialmente por el importante número de personas con multimorbillidad y polimedicación; Andalucía tiene casi 1 millón de personas con 5 o más enfermedades crónicas como señala la reciente publicación del Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad 2025-2028, que es un paso en la buena dirección aunque susceptible de mejora. Las nuevas y futuras necesidades de salud de la ciudadanía andaluza requieren una respuesta organizada con más recursos y otra forma de trabajo que este Plan apunta razonablemente.

Es el caso de los farmacéuticos comunitarios que, junto a los profesionales de la enfermería y la medicina, resultan indispensables para hacer de manera efectiva un seguimiento de los tratamientos a los cientos de miles de pacientes con multimorbilidad y polimedicación que constituyen ahora el ejemplo más claro de mejora potencial de la calidad y la eficiencia.

Según los datos del Plan citado, el 45% de la población mayor registrada en la Base de datos de personas usuarias del sistema sanitario público de Andalucía, está polimedicada. Esta es una necesidad ineludible hoy pero también de futuro porque las proyecciones para los próximos 20 años apuntan en dirección a que se incrementará este problema de manera imparable.

Una parte de los requisitos de mejora de nuestra sanidad compete a la Junta de Andalucía y otra parte compete a la Administración General del Estado que ha de hacer cambios normativos que ofrezcan la necesaria seguridad jurídica a los profesionales.

Hay que redefinir la manera de entender y actuar desde la Atención Primaria para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población con una nueva concepción de los equipos multidisciplinares, incorporando nuevas competencias a enfermería y farmacéuticos, para trabajar junto a los médicos de familia. De otra forma podría ser imposible evitar que las amplias demoras actuales para acceder a consulta se incrementen más y más y terminen por deslegitimar definitivamente al sistema sanitario. La actual forma de organizar a la Atención Primaria no podrá atender nunca las necesidades de la población andaluza. Por otra parte, el sistema sanitario necesita asegurar que la incorporación de la IA se haga con garantías de calidad, ética y equidad en la mejora que aporta en materia de eficiencia y mayor efectividad a las políticas sanitarias y a la práctica clínica y asistencial.

Es imprescindible redefinir la sanidad andaluza con un nuevo marco estratégico que debiera ser consensuado con un gran pacto político. Es la única forma de evitar que el sistema sanitario público de Andalucía muera de obsolescencia. Trabajemos por un gran acuerdo con luces largas para la sanidad andaluza.