Estos son los síntomas más comunes que te descubren si eres celíaco

La celiaquía es una enfermedad cada vez más conocida. Sin embargo, son muchas las personas que no saben exactamente qué es o cuáles son sus principales síntomas. De acuerdo con la explicación de la Clínica Mayo, "se trata de una afección causada por una reacción inmunitaria al comer gluten". Es decir, la ingesta de esta proteína desencadena una respuesta que "daña el revestimiento del intestino delgado e impide que este absorba nutrientes, lo que se llama malabsorción".

Según el Hospital Quirón Salud, entre el 1% y el 2% de la población española padece este trastorno, "aunque se considera que más del 80% no está diagnosticado". Esto es importante porque, en el caso de ser una persona predispuesta a esta reacción, es necesario hacer algunos cambios en la dieta. Por ello, lo más aconsejable es prestar atención a los posibles síntomas.

Síntomas de la enfermedad celíaca

Aunque los síntomas pueden variar considerablemente de unas personas a otras, existen algunas pautas comunes. Hablamos, en cualquier caso, de un cuadro "inespecífico", observa el centro sanitario. Podemos enocntrar entonced "malestar abdominal, sensación de hinchazón y cambios en los hábitos intestinales. Además, otros síntomas comunes, tales como la fatiga crónica, la anemia o la baja densidad ósea, no están asociados al aparato digestivo, lo que dificulta la identificación del problema". En términos generales, el panorama se muestra de la siguiente manera:

Distensión abdominal.

Diarrea crónica.

Estreñimiento.

Gases

Intolerancia a la lactosa.

Heces blandas, grasas, voluminosas y con mal olor.

Náuseas o vómitos.

Sea como sea, si notamos ciertos síntomas lo aconsejable es acudir al médico de cabecera. Se efectuarán entonces los análisis específicos y, en base a los resultados, se procederá a la ejecución de una gastroscopia. Todo ello, para comprobar si efectivamente hay daño o no.

¿Celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca?

Ahora bien, no siempre que se presentan estos síntomas se padece una enfermedad celíaca. Existe también otra posibilidad: la sensibilidad la gluten no celíaca. ¿Qué significa esto? Este diagnóstico es el que se utiliza para "aquellas personas que presentan un conjunto de síntomas que responden claramente a la retirada del gluten, reapareciendo rápidamente tras su reintroducción, sin que se aprecie daño mucoso en la biopsia intestinal", explica el Protocolo de Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Celiaca, según recoge la página de celicidad.

En este caso se diagnostica por exclusión, al realizar la mencionada prueba y comprobar que no hay enfermedad celíaca. "Entre los síntomas extradigestivos más frecuentes se incluyen manifestaciones neurológicas tales como cefaleas, mente nublada, entumecimiento de extremidades, artromialgia y síntomas similares a los de la fibromialgia. También puede aparecer dermatitis, astenia, debilidad y alteraciones del ánimo", concluye el portal web.

