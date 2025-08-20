El truco viral que usa la sal para acabar con la suciedad de las sartenes en unos minutos

Limpiar las sartenes resulta esencial, ya que ponen en riesgo la salud si no se hace bien. Estas acumulan con el tiempo grasas, restos de comida pegada, quemaduras y olores que son difíciles de quitar. Al ser un tema que genera mucho interés, muchas personas muestran sus trucos caseros sin necesidad de productos agresivos, pero es necesario conocer si esas técnicas no son perjudiciales. La Maestra Jacobina pone en práctica la limpieza de estos utensilios con agua, vinagre y la misma cantidad de suavizante.

Aunque lo primero en lo que se haya podido pensar haya sido en el uso de los desengrasantes, la sal es un gran aliado para eliminar el resto de comida incrustada, sobre todo, en sartenes de hierro o hierro fundido. El grano actúa como un abrasivo natural similar a un exfoliante que arrastra todo lo que se queda pegado sin necesidad de emplear mucha fuerza con estropajos que pueden dañar la pieza. Eso sí, estos resultados los veremos en aquellas que se usan todos los días y que tienen un mantenimiento continuo. Uno de los usos más comunes son calentar la sartén, añadir un puñado de sal gruesa y frotar con un papel o un trapo. Seguidamente, se debe enjuagar y dejar secar. Con ella no necesitaremos aportar químicos dañinos, se evita el óxido y se eliminan los olores, especialmente en alimentos como el pescado o el ajo.

El vinagre es otro de los ingredientes que se usa para la limpieza. El hecho de que esté hecho con ácido acético le da propiedades desinfectantes y desengrasantes. En cuanto a la salud, este es inocuo, ya que se trata de un producto comestible. Sin embargo, debe enjuagarse muy bien para evitar el sabor ácido en los alimentos. En exceso puede resultar corrosivo. El detergente está formulado para quitar la grasa acumulada y eliminar los microorganismos que se forman por los restos de comida. Este es un producto químico, a diferencia de la sal o el vinagre.

Beneficios de este truco

Tanto la sal como el vinagre son seguros, naturales y no representan un riesgo para la salud siempre que se enjuague bien. El detergente es eficiente, pero requiere más precaución en su utilización porque es un elemento químico. Otros trucos son el uso de bicarbonato de sodio, limón, agua caliente y hielo, patata y sal y vinagre con bicarbonato.

Referencias bibliográficas:

Vídeo de TikTok sobre la técnica que usa la Maestra Jacobina para limpiar las sartenes: https://www.tiktok.com/@alacocinaconjacobina/video/7540013833922956561