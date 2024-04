Exprimidor, cafetera, batidora, tostadora, microondas, horno o más recientemente la Thermomix y la freidora de aire. Son muchos los electrodomésticos que no deben faltar en tu cocina. Pero si hay uno que brilla por encima de todos es la sartén. Las hay de diversos tipos y distinta variedad de calidad, pero siempre son igual de socorridas. Eso sí, es importante saber cuidarlas para que nos duren el tiempo que nos suele marcar su garantía, que puede estar entre cinco y siete años si optamos por alguno de los 10 mejores juegos de sartenes del 2024 ¿Qué puede hacer que este tiempo no se cumpla? Entre otras cosas seguir la mala costumbre que probablemente tienes con tus sartenes y acorta su vida útil en la cocina. Te contamos cuál.

Seguramente en ocasiones, más de las recomendables, terminamos de cocinar cualquier alimento en la sartén y con las prisas y las ganas de dejarlo todo recogido o de terminar con esa sensación de calor en el entorno metemos la sartén en el fregadero y le damos un golpe de grifo a lo largo de toda su superficie. ¡Error! Enfriar las sartenes que hemos usado para cocinar con agua fría nada más apagar el fuego de nuestras vitrocerámicas no es nada recomendable.

La razón es que la inmensa mayoría de sartenes están ya elaboradas de unos materiales que los contrastes de temperatura les genera un choque térmico brusco que termina afectando a sus propiedades. Y ya no hablamos de sartenes precisamente baratas, ya que su precio ha subido en los últimos tiempos, precisamente debido a esta tecnología que se les incluye para mejorar sus prestaciones.

La mayoría de sartenes están hechas de aluminio, acero inoxidable o hierro. Nuestra mayor obsesión suele ser evitar que los alimentos no se nos peguen o evitar saturar la superficie de calor para no tener que recurrir a los trucos para limpiar sartenes quemadas y dejarlas como nuevas, y en muchas ocasiones desconocemos este efecto de calor-frío que puede terminar deformando la sartén y haciendo que no hagan contacto con nuestra vitrocerámica, por ejemplo.

Cómo limpiar las sartenes

Así las cosas, la realidad es que la mejor forma de conservar nuestra sartén es dejándola reposar durante un tiempo prudencial hasta que estemos seguros de que se han enfriado y mantienen su temperatura ambiente. Entonces sí llegará el momento de lavarlas debidamente.

Este es otro aspecto controvertido, el de la limpieza, ya que el uso generalizado del lavavajillas nos lleva a incluir las sartenes directamente en el mismo saco que platos, cuchillos o vasos ¡Otro error! Las sartenes se pueden lavar con agua fría o caliente, pero mucho mejor hacerlo a mano, incluso sin estropajo, renunciando al lavavajillas para evitar el exceso de sales y químicos que se incluyen en el proceso de lavado.