Amadora Mercado deja la dirección de la Oliva de Salteras

Tras cuatro años al frente de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva, Amadora Mercado Pérez dejará la dirección "por motivos profesionales". La jiennense llegó a la formación musical saltereña en junio de 2018, tomando el relevo de Jesús Salas Orden, siendo seleccionada entre las candidaturas de excelentes y destacados profesionales.

"En nombre de todos los que forman parte de esta familia queremos trasladar nuestro más profundo y sincero agradecimiento por su pasión, tesón, implicación y esfuerzo en el desarrollo musical de la Banda de La Oliva", expresa la banda en un comunicado emitido este sábado. "Deseamos de todo corazón todos los éxitos allá dónde vayas y que sigas sintiendo por muchos años más a La Oliva de Salteras como lo que es, tu casa", concluye.

Durante su etapa como directora, la Oliva de Salteras grabó el disco titulado Crucifixus, en 2019, siendo la segunda parte de la trilogía discográfica que se inició con Passio en 2016. Amadora ha podido disfrutar en plenitud de la Semana Santa de Sevilla en sólo dos ocasiones, puesto que en 2020 y 2021 las procesiones quedaron suspendidas a causa de la pandemia.

Por el momento no se ha anunciado quién será el director que ocupará su puesto a partir de ahora. La banda tiene compromisos para las próximas fechas, por ejemplo con las procesiones de la Virgen del Carmen, en Cádiz, o la del Santo Ángel, en Sevilla.

Amadora Mercado

Nacida en Bailén (Jaén), Mercado es titulada superior en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Málaga, y ha participado como directora invitada en la Orquesta Filarmonía Granada, Banda de Música de Cabra (Córdoba), A.M.C. Banda de Música de Puertollano (Ciudad Real), Banda Municipal de Música de Fuengirola (Málaga), Asociación Musical “Antonio Vivaldi” de Chiclana de Segura (Jaén), Asociación Unión Musical Bailenense de Bailén (Jaén), o la Banda Sinfónica de Dos Torres (Córdoba) entre otras.

Ha dirigido estrenos absolutos como La Batalla de Bailén 1808 de A. Cámara, Robin Williams de F. Aguilar, Reposo de D. Romero de la Rocha o Mar Áureo de J. R. García, entre otros. También ha participado en el XVI Ciclo de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Málaga, en calidad de directora, y colabora con al Orquesta del C. S. M. de Málaga en su proyecto de estrenos absolutos, donde ha podido dirigir La guerra no cambia nunca de C. Fernández, y El enamorado y la muerte de C. Vázquez.

En el campo de la dirección, según añade el comunicado de la banda, ha recibido clases de maestros como Enrique García Asencio, Miguel Romea, José Miguel Rodilla, Lucía Marín, Octav Calleya, Andreas Becker, Silvia Olivero, David García Carmona, Juan Jesús López Sandoval, Ángel Luis Pérez Garrido, José Rafael Pascual Vilaplana, o Ricardo J. Espigares Carrillo.