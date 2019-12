El Consejo de Cofradías asume que el pago del IVA por la carrera oficial será “ineludible”

Una noticia que se esperaba desde hace tiempo. En el Consejo de Cofradías se han tomado con resignación la comunicación de la Agencia Tributaria que exige el pago del IVA por las sillas y palcos de la carrera oficial desde la próxima Semana Santa. La institución que preside Francisco Vélez va a aplicar sin vacilar el tipo general del 21%, aunque no renuncia a lograr el IVA reducido.

La consulta realizada por una cofradía de Murcia es vinculante para el resto de España, aunque expertos en fiscalidad consultados por este periódico creen que los casos son muy diferentes y que el caso de Sevilla fue, además, juzgado en el año 2000 cuando se logró la exención de este impuesto.

En el Consejo de Cofradías no quieren sorpresas y ven "ineludible" tener que aplicar el IVA a las sillas y palcos de la carrera oficial de Semana Santa.

Así lo ha explicado a este periódico el presidente, Francisco Vélez, quien no cree que este cambio de criterio se deba a una decisión política: "No lo creo. Es el resultado de la consulta realizada en Murcia. Es cierto que la norma no ha cambiado desde el año 2000, pero nunca ha dicho que estemos exentos. Podríamos decir que ha habido una cierta tolerancia por parte de la administración. El pago es ineludible".

Las cartas de pago comenzarán a llegar a los abonados a partir de la primera semana de enero y en ellas se aplicará ya el 21% al precio de los asientos, cuyo importe para el próximo año está congelado, tal y como aprobó el pleno de hermanos mayores de penitencia en junio. El Consejo prefiere, de este modo, ser precavido aunque no renuncia a un IVA reducido: "Vamos a aplicar el 21% para que no haya problemas, con independencia de que se intente reducir al 10% y se devuelva posteriormente el dinero a los abonados".

El abogado Joaquín Moeckel fue en el año 2000, siendo hermano mayor del Baratillo, el que descubrió que Hacienda había levantado unas actas al Consejo por unas infracciones al no haber cobrado el IVA de la carrera oficial en los años precedentes. El Consejo recurrió y el Tribunal Económico y Administrativo estimó sus argumentos. "El entonces vicepresidente del Gobierno, Javier Arenas, puso mucho interés en resolver el asunto. Si resulta que el IVA ya fue tratado por el órgano correspondiente, si las actas quedaron anuladas... a qué viene ahora Murcia a meter la pata con la pregunta".

Moeckel ha opiniado sin titubeos que el Consejo de Cofradías debe pelear para mantener lo conseguido hace 20 años, haciendo uso de aquellas actas que fueron anuladas para seguir con la exención del pago del IVA y lanza una pregunta: "¿Qué ha cambiado desde entonces? En teoría nada. Por mucho que Murcia haya preguntado, el caso de Sevilla no es igual porque ya hubo en su momento unas actas fiscales que fueron anuladas".

Las diferencias entre los casos de Sevilla, con su carrera oficial, y la consulta realizada en Murcia son importantes, por lo que los expertos consideran que el Consejo podría intentar que prevaleciera el criterio del año 2000. La pregunta de Murcia era relativa a unas sillas que una hermandad colocaba en su salida, que nada tiene que ver con la carrera oficial. El asunto tiene su complejidad y está sujeto a muchos matices. Un experto consultado por este periódico insistió en que la norma no ha cambiado ni un ápice y que el asunto fue juzgado con un resultado favorable para el Consejo de Cofradías.

La aplicación del IVA hará que un abono en la tribuna de la Campana que iba a costar 152 pase a 192, por lo que habrá muchos abonados que no puedan hacer frente a estas cantidades, máxime si tienen varios asientos, como es lo habitual. Este hecho podría deparar que se disparen las cesiones para la próxima Semana Santa. Si el Consejo consigue finalmente acogerse al IVA reducido del 10% podría compensar posteriormente a los abonados, ya que la institución realiza todos los pagos a los proveedores con el 21% correspondiente.