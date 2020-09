Cuando la Esperanza de Triana formó parte de una gira de Beyoncé

La Esperanza de Triana en la gira de la diva de la canción. La cantante estadounidense incluyó en una de sus giras un antiguo collage de la Semana Santa de Sevilla presidido por una inconfundible estampa de la Esperanza de Triana. La Dolorosa trianera aparece durante apenas un segundo en lo que parece ser el camerino de la cantante y antes de un vídeo en el que unos toreros inician un paseíllo. Dos imágenes de los más cañí.

Este hecho ocurrió en el año 2014 durante la gira On The Tour que Beyoncé compartió con su marido, el rapero Jay-Z. En el vídeo se puede ver cómo estas imágenes se reproducen en las grandes pantallas del escenario mientras la cantante interpreta la canción Why don´t you love me.

El antiguo collage de Semana Santa de la Semana Santa de Sevilla, en la que aparecen otras escenas rodeando la fotografía de la Esperanza de Triana aparece en el minuto 3:35 del vídeo.

On the Run Tour fue la gira de estadios conjunta de la cantante pop y R&B Beyonce, con su marido el rapero Jay-Z. El espectáculo se desarrolla en un entorno cinematográfico, para el cual el matrimonio grabó diferentes vídeos que usaron para el espectáculo. La gira fue un éxito en lo que se refiere a recaudaciones, ya que se consiguió vender las 832.769 entradas puestas a la venta, solo en Estados Unidos, generando unos ingresos de más de 109 millones de dólares.

Recientemente, la Esperanza de Triana también ha sido protoganista de Vogue, la revista de moda internacional más importante. Vogue se hacía eco en su edición de septiembre de la enorme devoción que se le profesa a la dolorosa de la calle Pureza y, sobre todo, del estilo propio que atesora a la hora de ser ataviada y que la ha convertido en uno de los iconos marianos de referencia.