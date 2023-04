Francisco Vélez sobre la Semana Santa: "Se recordará como una de las mejores del siglo XXI"

Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, comparece tras la celebración de la Semana Santa sevillana. En su visita al plató de Sentir Cofrade, de PTV Sevilla, el máximo representante de esta institución desgranó en una extensa entrevista todo lo concerniente a la Semana Santa de este 2023, marcada por numerosas cuestiones de profundo calado.

El presidente trató varios asuntos en su intervención, desde la gran reforma hasta la Carrera Oficial, pasando por la problemática de las sillas o el conteo de nazarenos. "Mi grado de satisfacción es alto. Lo que haya que arreglar lo arreglaremos. Como apuntamos, esto no es definitivo, haremos prueba-error y actuaríamos donde haya que hacer ajustes, que serán mínimos. No obstante, después de Feria tenemos convocada a la Junta Superior para estudiar cada uno de los días de la Semana Santa y hermandad por hermandad. Buscaremos los fallos e intentaremos resolverlos".

Desvela que ya ha palpado el ambiente de las cofradías: "He recibido llamadas de varios hermanos mayores que nos han felicitado y coinciden en que han procesionado mucho mejor que en años anteriores. Aún así, hay de todo: hay cofradías que no están contentas con su forma de procesionar o donde les ha correspondido. Sin embargo, sí tengo una cosa muy clara: debe primar el interés general de las hermandades de un día que los intereses particulares, salvo que sea gravemente perjudicial para alguien en concreto. En definitiva, estoy satisfecho, esto no tiene vuelta atrás. Hemos diseñado y sentado todas las bases para la Semana Santa que corresponde a nuestra época".

En líneas generales, observa que todos los días se han desarrollado con cierta tranquilidad a excepción de ciertos ajustes que pueden acometerse, sobre todo el Miércoles Santo, donde la cofradía del Buen Fin estuvo detenida unos minutos en Zaragoza por un "adelanto horario". Respecto a la Madrugada, Vélez apunta que ha "felicitado a Cabrero por su absoluta responsabilidad, por cómo han pasado y procesionado sus nazarenos. Lo hicieron magníficamente". Y también hubo lugar para el siempre recurrente e indeseado coto a los nazarenos: "¿Queremos menos nazarenos con números clausus o tener que pasar durante la Carrera Oficial de un modo distinto? Será cada hermandad quien lo valore y se autorregule".

Respecto a la Carrera Oficial, Paco Vélez insiste en que "esta no es la mejor que tenemos, pero sí la menos mala. El Casco Antiguo tiene las calles que tiene, y nuestra Semana Santa no se entendería en otro recorrido. Aquí destaca lo recóndito, lo estrecho... Otra Carrera Oficial se podría estudiar, pero a mí ya no me da tiempo (risas). Este tipo de proyectos no se puede acometer en tres, cuatro o cinco años". También ha incidido en la eliminación de las sillas de Sierpes, un proyecto de envergadura que ha permitido el ensanche de la vía y una mayor seguridad para la movilidad.

Otro asunto que despierta el interés de los cofrades es el conteo de nazarenos, que "lo hemos hecho. Este conteo tiene vocación de transparencia y debemos conocerlo, salvo que alguna hermandad niegue que se publique. De todos modos, el conteo ni perjudica ni beneficia a nadie. Creo que se hará público. Las hermandades básicamente coinciden en sus papeletas con el conteo realizado".

Por último, insistió en que después de la Feria la Junta Superior se reunirá para empezar a trazar la Semana Santa de 2024, con los ajustes que sean necesarios y terminar de adaptarla a nuestra época y circunstancias.

