Juan Miguel Vega, pregonero de la Semana Santa: "Si he logrado que la gente tenga ganas de Semana Santa, ¡Bendito sea Dios!"

El pregonero de la Semana Santa 2024, Juan Miguel Vega ha conseguido su objetivo. El público ha salido del Teatro de la Maestranza con ganas de ver la Semana Santa. "Si lo he conseguido, ya me voy contento", ha asegurado pocos minutos después de pronunciar el "he dicho" y recibir un sincero aplauso de las personas que estaban en el teatro.

"Si se ha logrado cumplir este objetivo, Bendito sea Dios". Un pregón que ha sido "un viaje interior que ha sido también el repaso de mi vida, de la más profunda, la más sentida", afirmó justo detrás del escenario en la atención a sus compañeros de los medios de comunicación. "Un ejercicio arriesgado por lo que comparta de desnudarte emocionalmente lo que hace que a veces estés al borde del abismo, pero un abismo bonito porque la emoción es algo que gusta sentir".

La mención a la canina durante el pregón, algo que el propio Juan Miguel Vega como buen conocedor del periodismo cofradiero apuntó, ya hizo Javierre, no ha pasado desapercibida, ni los momentos de guasa fina sevillana que ha tenido la exaltación. "La canina se merecía su momento de Gloria".

Para el protagonista de la jornada. "El pregón no es una suma de momentos que va fluctuando. Al principio coges distancia, pero llega un momento en el que te asientas y estás más a gusto. Sobre todo el público me ha hecho sentir muy bien, Tengo la sensación de que ha habido una comunión bonita con el público".

Pero sobre todo ha sido un pregón muy de calle, de barrio, de Sevilla. "Soy un sevillano de a pie y quería pregón popular para la gente de la bulla y el sevillano normal y corriente como yo".