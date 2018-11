Las posibles sedes: de San Hermenegildo a la calle Santander

El museo de las cofradías de la Semana Santa, es un anhelo que se retomó siendo Adolfo Arenas presidente del Consejo. Entonces, la institución y el Ayuntamiento, gobernado entonces por el popular Juan Ignacio Zoido, se fijaron en la antigua iglesia de San Hermenegildo , en la Plaza de la Concordia, para su instalación. Incluso se giró una visita por parte del delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano; y el presidente Arenas, junto a sus colaboradores, para conocer in situ las posibilidades de este espacio que lleva muchos años cerrado.

Museo y sede administrativa del propio Consejo

La intención del Consejo de Cofradías, como han manifestado sus cargos generales en más de una ocasión, es que el espacio que de cobijo al museo de la Semana Santa sirva también para instalar las dependencias administrativas de la institución. La actual sede del Consejo, en el número 26 de la calle San Gregorio, es una cesión del Arzobispado de Sevilla y no reúne la adecuadas condiciones. Se trata de un inmueble de varias alturas que cuenta con un salón en su planta baja con una escasa capacidad. No dispone de ascensor, por lo que no reúne las mejores condiciones para atender al público. Anexa se encuentra la Capilla de Santa María de Jesús, de cuyos cultos se encarga el Consejo. La institución dispone de unas oficinas en la Casa de la Moneda para atender la gestión de las sillas y palcos de Semana Santa.