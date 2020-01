La SGAE quiere cobrar por las marchas de la Semana Santa

Un debate que viene de lejos y que se ha avivado las últimas semanas después de que trascendiera la decisión de Hacienda de cobrar el IVA del 21% por las sillas de la carrera oficial. La SGAE ha vuelto a manifestar su intención de establecer un canon económico por las marchas que se interpretan en la Semana Santa.

Así lo ha hecho saber su presidenta, Pilar Jurado, en una entrevista concedida al programa Andalucía es Cultura, que emite Radio Andalucía Información (RAI) y presenta, de lunes a viernes, Antonio Cattoni.

A la pregunta de este periodista sobre la posibilidad de que la Sociedad General de Autores y Editores cobrase también por las composiciones musicales que se interpretan en las procesiones de la Semana Santa andaluza, Jurado ha contestado que tal posibilidad sí se contempla, ya que "una marcha la ha creado alguien que ha pasado muchas horas de su vida componiéndola para que todos los ciudadanos la disfruten".

"Como un rebujito"

Para justificar dicho cobro, Jurado hace un curioso símil: "De la misma manera que después se paga por un 'rebujito', pues esto es un disfrute más que se tiene en la vida y en el que hay personas detrás para que se pueda permitir".

Sobre la manera en que la SGAE podría cifrar el cobro por los derechos de autor en la interpretación de estas piezas, la presidenta de dicha institución ha referido que "hay personas que hacen una hoja de programa, con las marchas que se escuchan en las calles, las agrupaciones que las tocan y cómo se hace. También hay asociaciones que se encargan de organizar esto y lo ponen en pie. Es un mundo complejo con mucha gente trabajando para defender los derechos de autor".

¿Quién pagaría?

Lo que no ha especificado Jurado es quién tendría que pagar por la interpretación de las marchas procesionales, si las cofradías, el Consejo de Hermandades o los ayuntamientos de las ciudades donde exista carrera oficial. A este respecto, el abogado Joaquín Moeckel, que ha ganado varias causas contra la SGAE, ha referido en más de una ocasión que la única forma de calcular el canon a pagar sería en la carrera oficial, puesto que es complicado aplicar la fórmula establecida para otros negocios (como las discotecas) en el resto de calles por las que transitan los cortejos penitenciales.

La presidenta de la SGAE ha insistido en la entrevista en que "aunque esta intención se vea como una locura, hay que cambiar esa idea, pues ante todo debe protegerse la creación".

Sin noticias en el Consejo

Esta intención, sin embargo, no ha sido comunicado por ahora al Consejo de Hermandades de Sevilla, cuyo presidente, Francisco Vélez, afirma que no han recibido ninguna indicación al respecto y que, por tanto, aún no se ha analizado tan posibilidad.