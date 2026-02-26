Agenda cofradiera del jueves 26 de febrero

Compartimos la agenda cofradiera prevista para la jornada de este jueves, asomándonos ya poco a poco al siempre intenso fin de semana pero con el foco en San Julián, que cierra por obras. Hoy, traslado de las imágenes de La Hiniesta y el Rosario a sus nuevos emplazamientos provisionales.

La Hiniesta. Traslado de las imágenes del Cristo de la Buena Muerte y la Hiniesta Dolorosa y Gloriosa al Convento de Santa Isabel, a partir de las 21:00, con el siguiente itinerario: Plaza de la Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula y Plaza de Santa Isabel.

Rosario de San Julián . Traslado de Nuestra Señora del Rosario a la parroquia de San Marcos, a partir de las 21:00, con el siguiente itinerario: San Julián, Duque Cornejo, Plaza de la Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula, Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora y Plaza de San Marcos.

Pino Montano. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Predicará don Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador y director espiritual de la hermandad.

San Roque. Triduo al Santo Crucifijo de San Agustín a partir de las 19:45.

La Estrella . A las 20:00 en la parroquia de San Jacinto, solemne quinario. Predicará don Enrique Gómez-Blanco Pontes, misionero redentorista.

El Amor. A las 19:45, rosario y solemne quinario al Santísimo Cristo del Amor. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa Palabra y Vida de Radio María.

San Pablo. Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, a las 20:00. La predicación estará a cargo de don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor y arcipreste de Aeropuerto-Torreblanca.

La Redención. A las 20:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas presidido por don Ángel López Oliveros, párroco del Divino Salvador en El Ronquillo y párroco de la Purísima Concepción en El Garrobo.

Santa Marta. A las 20:30, piadoso ejercicio del Vía Crucis y traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla.

Las Aguas. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de Las Aguas, a las 20:00. Preside don Leonardo Sánchez Acevedo, Delegado Diocesano de medios de comunicación de la Archidiócesis de Sevilla.

El Museo. Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración a partir de las 20:30, predicado por don Luis Alberto Hoyo, deán de la Catedral de Bilbao.

San Esteban. A las 21:30, concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en la Casa de Pilatos, previa invitación.

San Bernardo . A las 20:15, rezo del Santo Rosario y solemne quinario a predicado por don Álvaro Román Villalón, vicedecano de la Facultad de Teología de Sevilla, director de la Cátedra de Mariología y párroco de San Lucas Evangelista.

El Buen Fin. Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin predicado por don Francisco García, vicario parroquial de Santa María de las Flores. A las 20:00.

Sagrada Lanzada. A las 20:30, solemne quinario a sus titulares. Predicará don Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz y director espiritual de esta Hermandad.

El Gran Poder. Solemne triduo a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, a partir de las 20:00, predicado por don Antonio Bueno, canónigo de la Catedral .

La Macarena. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia con predicación a cargo de don Manuel Palma, Presidente-Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

El Cachorro. A las 20:30, solemne quinario a los titulares. Presidirá don Andrés Ybarra Satrústegui, rector del Seminario Metropolitano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro.

La Mortaja. Septenario doloroso a María Santísima de la Piedad a partir de las 20:00 predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Ignacio de Loyola.

Sol. A las 20:00, solemne quinario al Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia con celebración de la eucaristía a cargo de don Juan Antonio Carrera Páramo, superior de los Paulinos de Sevilla y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Cena.

Los Servitas. Solemne quinario a Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia de San Marcos, a partir de las 20:00. Predicará don Adrián Sanabria Mejido.

Cajasol . Exposición sobre Cayetano González, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

. Exposición sobre Cayetano González, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Ateneo. Exposición La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.