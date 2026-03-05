Agenda cofradiera del jueves 5 de marzo
Arrancan triduos como por ejemplo el del Cautivo de San Ildefonso o la Soledad de San Buenaventura
Compartimos las citas más destacadas de la jornada de este jueves, con la incorporación de diversos triduos en algunas hermandades.
- La Misión. A las 19:30, solemne quinario al Santo Cristo de la Misión. Predicará don Alberto Jesús Campos Torres, vicario de Santa María Magdalena y arcipreste de San Isidro.
- Torreblanca. A las 19:45, solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo Ante Pilato. Predicará fray Javier Rodríguez Sánchez, párroco de San Jacinto.
- La Hiniesta. A las 20:00, en la Iglesia Conventual de Santa Isabel, solemne septenario doloroso a la Virgen de la Hiniesta. Predicará don Amador Domínguez, párroco de San Julián, Santa Marina y director espiritual de la Hermandad.
- El Dulce Nombre. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús ante Anás a partir de las 20:00. Predicará don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Ntra. Sra. del Reposo.
- Los Estudiantes. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Predica don Enrique Soler Gil, párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol de Jerez de la Frontera, terminando con exposición solemne del Santísimo Sacramento, bendición y reserva.
- Santa Cruz. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua. Preside don Juan Guzmán Ivanovich, vicario parroquial de San Juan Pablo II en Montequinto y capellán del Hospital El Tomillar.
- La Sed. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Sed. Predicará don Pedro José Rodríguez Molina, cura-párroco de Santa María de Gracia y Nuestra Señora de la Fuente en Camas. A las 21:00, ensayo de costaleros del paso de Cristo.
- Las Siete Palabras. Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, a las 20:00, con predicación a cargo de don Gregorio Sillero, cura de San Joaquín.
- La Macarena. Pregón de los Armaos a cargo de Manuel Jesús Jurado, a las 21:00, en la Basílica.
- La Soledad de San Buenaventura. A las 19:40, triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, predicado por fray Joaquín Domínguez, director espiritual de la hermandad.
- La Trinidad. A las 19:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas predicado por don José Carlos López Barba, coordinador Pastoral Juvenil de los Salesianos de la Trinidad.
- Cajasol. Exposición sobre Cayetano González. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
- Cautivo de San Ildefonso. A las 19:00, solemne triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Preside don Geraldino Pérez Chaves, párroco de San Isidoro y San Ildefonso.
- Círculo Mercantil. De 11:00 a 14 y de 17:00 a 21:00, exposición Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2026.
- CaixaBank. Exposición fotográfica de Jaime Rodríguez, de 09:00 a 18:00, en la sede de la calle Sierpes 85.
