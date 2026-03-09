Agenda cofradiera del lunes 9 de marzo
Comienza una nueva semana de Cuaresma con el septenario en Triana y la Macarena
La Resurrección inicia también el quinario
Del Sagrado Corazón a San Gregorio: Iglesias recuperadas por las cofradías
Iniciamos una nueva semana cuaresmal habiendo superado ya su ecuador. Lunes de relativo respiro antes del inicio de nuevos cultos. Esta es la agenda para el día de hoy.
- La Milagrosa. A las 20:30, ensayo de costaleros y mudá del paso de misterio, en el local de la calle Roque Hernández. Cajasol.
- La Macarena. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
- La Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
- La Resurrección. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.
- Cajasol. Concierto de Cuaresma de Juventudes Musicales a cargo de la Orquesta de Guitarras de Sevilla: Marchas procesionales. A las 20:00, por entrada.
- Mercantil. De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil
