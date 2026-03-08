Del Sagrado Corazón a San Gregorio: Iglesias recuperadas por las cofradías

Un enorme patrimonio que sigue en uso gracias a las hermandades. A lo largo de los años las cofradías sevillanas se han instalado en numerosas iglesias de Sevilla que habían sido abandonadas por diversas causas, fundamentalmente las Desamortizaciones o la marcha de comunidades de religiosos que las habitaban. El último caso, ocurrido hace apenas unas semanas, ha sido la vuelta de la Hermandad de los Javieres a la antigua iglesia de los jesuitas en la calle Jesús del Gran Poder. Pero hay muchos más ejemplos. Como la llegada de la Mortaja al ex convento de la Paz, con un giro total a su idiosincrasia, o la recuperación del templo del Valle por la Hermandad de los Gitanos.

La Mortaja y el ex convento de la Paz

El extraordinario entierro que es el misterio de la Mortaja abandona el compás del convento. / D. S.

La Hermandad de La Mortaja se fundó en 1518 en la Parroquia de Santa Marina. Las primeras reglas fueron aprobadas en 1692. En 1936, tras el incendio provocado de Santa Marina y la hermandad pasó al antiguo convento de la Paz que se le cedió como sede oficialmente en 1966.

La iglesia del ex convento de Santa María de la Paz (Bustos Tavera, 15) proviene de un antiguo monasterio de monjas agustinas, que fue exclaustrado en 1837. Fue abandonado y usado como corral de vecinos, quedando la iglesia sin culto. Una situación que terminó tras la llegada de la Hermandad del Viernes Santo.

La Resurrección y Santa Marina

La iglesia de Santa Marina. / D. S.

Tras el incendio de 1936 la iglesia de Santa Marina atravesó un estado de ruina durante 20 años. Fue restaurada a mediados de siglo, aunque estuvo sin uso hasta 1981. Ese año fue cedida a la Hermandad de la Resurrección, aunque un nuevo incendio acontecido en diciembre aplazó la llegada de la corporación. La primera fase de la restauración finalizó en 1987, produciéndose el traslado de la hermandad a su nueva sede canónica el día 7 de abril de dicho año. Tras una segunda fase de restauración, esta se dio por terminada en 1991, recuperándose así de manera definitiva una de las iglesias más antiguas de Sevilla.

La Cena y Los Terceros

La iglesia de Los Terceros. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

La quema de la Parroquia de Omnium Sanctorum en 1936 también provocó la marcha de la Hermandad de la Cena hasta se traslada a la Iglesia de los Terceros, donde habitaba la Comunidad Calasancia. Allí permanece en esta primera etapa hasta 1958. Tras la marcha de los Escolapios en 1973 a las afueras de la ciudad, con el consiguiente abandono de los Terceros, la hermandad del Domingo de Ramos vio la oportunidad de regresar. Solicitó al cardenal Bueno Monreal la cesión de la iglesia, convirtiéndose de esta forma en su sede canónica hasta la actualidad. En los últimos años, se han realizado importantes obras de restauración en el templo de la calle Sol que le han devuelto todo su esplendor. La Hermandad de las Cigarreras, por su parte, ha hecho lo propio con la capilla de su propiedad en este que fuera su templo durante más de dos siglos.

Jesús Despojado y la capilla del Mayor Dolor

La Virgen de los Dolores y Misericordia saliendo de la capilla del Mayor Dolor. / D. S.

En la antigua Laguna de la Pajería se levantó en el siglo XVIII la Capilla del Mayor Dolor. A finales del siglo XIX, el conde de Castilleja de Guzmán, Fernando Rodríguez de Rivas, se hizo con la propiedad del templo. A mitad del siglo XX la cedió a los padres claretianos, que a su vez la donaron perpetua y exclusivamente a la Hermandad de Jesús Despojado en los años ochenta con una condición: dar culto a la Virgen del Mayor Dolor, que se encontraba allí desde la creación del templo.

La Lanzada y San Martín

La iglesia de San Martín. / D. S.

El origen de la iglesia de San Martín de Tours se remonta al repartimiento de la ciudad que tuvo lugar en el año 1250, tras la conquista de la ciudad. Fue parroquia desde su erección hasta el año 1911. En aquella fecha pasó a ser templo filial de la Parroquia de San Andrés, hasta que en el año 1966 el Cardenal Bueno Monreal cedió la iglesia en “administración, usufructo y mantenimiento del culto” a la Hermandad de la Sagrada Lanzada, corporación que se trasladó allí desde la iglesia de San Gregorio en la calle Alfonso XII.

El Beso de Judas y Santiago

La iglesia de Santiago. / D. S.

El Arzobispado de Sevilla y la Hermandad del Beso de Judas firmaban en el año 2021 el nuevo contrato de comodato para la cesión a la corporación del Lunes Santo del templo de Santiago durante 50 años. De este modo se daba seguridad jurídica y continuidad al decreto firmado por el cardenal Bueno Monreal en 1970. La corporación ha llevado a cabo una completa restauración del valioso e histórico templo que le ha devuelto todo el lustre.

Los Gitanos y el Valle

El Cristo de los Gitanos saliendo de su santuario. / Jose Luis Contreras

La marcha de la Hermandad de los Gitanos a la antigua iglesia del convento del Valle es el precedente más inmediato al reciente traslado de los Javieres al templo que han dejado los jesuitas en la calle Jesús del Gran Poder. El antiguo templo del convento del Valle está datado a principios del siglo XV. Dominicos y franciscanos habitaron el convento hasta la desamortización en 1835. En 1620, en este lugar fue presentado el Señor del Gran Poder al ser la sede canónica de la Hermandad del Traspaso.

Colas para entrar en la antigua iglesia del Valle el Jueves Santo de 1999. / José Luis Montero

Los Gitanos gozaba desde el 28 de julio de 1996 de un derecho de superficie sobre este templo por 50 años, prorrogables por otros 25, reflejada en la escritura firmada en la fecha mencionada. Las obras de restauración del templo que estaba completamente en ruinas fueron sufragadas en gran parte por la Duquesa de Alba. Finalizaron en febrero de 1999. El 14 de ese mes se lleva a cabo el traslado desde la Iglesia desde la iglesia de Santa Catalina (donde se asentaba provisionalmente la sede de la hermandad debido al cierre de San Román), a su nueva sede canónica. El 9 de septiembre de 2007, el cardenal Carlos Amigo Vallejo consagró el templo como Santuario.

Más recientemente, en marzo de 2023, se firmaba la cesión definitiva de la antigua iglesia del Valle, tras declarar el Ayuntamiento actividad de la hermandad como de interés público un par de años antes.

Montserrat y la capilla de la Antigua

La Virgen de Montserrat tras salir de su capilla. / José Ángel García

La Hermandad de Montserrat se trasladó en 1939 a su actual capilla que había pertenecido a la importante Hermandad de la Antigua, Siete Dolores y Compasión. Este templo se encuentra a apenas unos metros de la Parroquia de la Magdalena, donde residió la corporación entre 1936 y 1939 tras derribarse su anterior templo situado en el compás de San Pablo.

Es una edificación de la que se tiene constancia de su existencia desde el Siglo XVI. Su autoría, en su estructura actual, corresponde al Maestro Leonardo de Figueroa. Consta documentalmente que fue restaurada en el año 1727 por problemas estructurales graves, asimismo en el año 1937 se realizan obras de reparación del edificio dirigidas por el arquitecto Aurelio Gómez Millán.

El Santo Entierro y San Gregorio

El Santo Entierro saliendo de San Gregorio.

La Real Academia de Medicina de Sevilla y la Hermandad del Santo Entierro celebraron en el año 2020 el 150 aniversario de la particular concordia por la cual la primera cedía a la segunda el uso y usufructo de la iglesia de San Gregorio Magno, en la calle Alfonso XII.

Para entender cómo llegó la Hermandad del Santo Entierro a la iglesia de San Gregorio en 1881, hay que remontarse varias décadas antes y remontar la actual calle Alfonso XII. La hermandad se fundó en 1570 en el convento de San Laureano. Allí permaneció hasta que el mariscal Soult, de tan ingrato recuerdo, expolió el templo, produciéndose la salida de la corporación y de los frailes mercedarios. En 1814 se produjo la vuelta a San Laureano, pero por culpa de un incendio, y de la posterior Desamortización, la corporación se vería envuelta en periodo oscuro que la llevó a cambiar varias veces de residencia.

El Colegio Inglés de San Gregorio Magno fue uno de los siete centros que la Compañía de Jesús tuvo en Sevilla. Tomó esta advocación de San Gregorio Magno por ser el Papa bajo cuyo pontificado se consiguió la conversión de Inglaterra al catolicismo a finales del siglo XVI. El templo, que lindaba con el colegio, fue inaugurado en 1596.

El protocolo de la concordia firmado en 1867. / D. S.

Tras la expulsión de los Jesuitas de España y la confiscación de sus bienes en 1767, mediante una real cédula dictada por Carlos III, la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, se instala en el Colegio e iglesia de San Gregorio Magno el 25 de agosto de 1771.

Tras restaurar el Papa Pío VII la Compañía de Jesús en 1814, estos trataron de recuperar el colegio y el templo, cuestión que fue desestimada casi un siglo después, en 1913, como relata el académico Jorge Domínguez-Rodiño. Entre medias, se produjo la solicitud de traslado a la iglesia por parte del Santo Entierro, primero al Arzobispado (1866) y luego a la Academia (1867), que se concreta el 2 de octubre de 1867 mediante un "usufructo vitalicio".

La Vera Cruz y la capilla del Dulce Nombre de Jesús

El Cristo de la Vera Cruz saliendo de su capilla. / Rafa Del Barrio

La Hermandad de la Vera Cruz tiene su sede canónica en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, otro de esos templos con una azarosa historia. Se trasladó a esta sede el dos de noviembre de 1942, con el ánimo de un grupo de jóvenes de revitalizar la corporación tras varias décadas de abandono en la iglesia de San Alberto.

En 1540, según relata la hermandad, se estableció un “recogimiento de mujeres de mala vida que de ella quisieran arrepentirse”, que le da el nombre del Dulce Nombre de Jesús. Posteriormente, será en 1551 cuando se establece en dicho lugar una comunidad de Madres Agustinas que perdurará hasta el 12 de mayo de 1837 debido a la exclaustración y desamortización de los bienes de la Iglesia.

Una vez desalojado el convento, el edificio se arrienda a vecinos quedando la iglesia abierta al culto hasta que es suprimida por la Junta Revolucionaria en 1868. El 3 de noviembre de 1869 la compra María del Amor Pérez de León para establecer en dicho templo la Hermandad del Amor.

Debido a la negativa de ampliar la puerta, el Amor abandona el templo, haciéndose cargo de la capilla una comunidad de Dominicos hasta que regresan a San Jacinto a finales de 1939. Entonces, capilla es alquilada a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) que permanece en la misma hasta el año 1964. El edificio civil lo ocupa la comandancia de ingenieros hasta 1980, aproximadamente. El dos de noviembre de 1942 llega la Vera Cruz que la ocupa. Desde 1978 cuenta con título de propiedad.

Capilla de los Marineros: un templo de ida y vuelta

La Hermandad de la Esperanza de Triana en su capilla. / Rafa Del Barrio

Con motivo del terremoto de Lisboa de 1755 que arruina la Parroquia de Santa Ana, la Hermandad de la Esperanza y gracias al traspaso mediante escritura pública en 1758 de dos casas en la calle Larga (actual Pureza) pertenecientes a la capellanía que en la parroquia de Santa Ana fundó Sebastián Bernal, decide la construcción de una capilla propia, consiguiendo en 1759 la licencia para iniciar las obras que duraron casi sesenta años.

En esta capilla reside la hermandad hasta la expropiación por la junta revolucionaria en 1868. En la iglesia del convento de San Jacinto permanece hasta 1962, fecha en la que vuelve a su antigua capilla, después de comprarla de nuevo en 1940 a Jorge Welton.

Durante los 72 años en los que la hermandad no pudo disfrutar de su iglesia, esta tuvo diferentes usos como templo anglicano, cabaret, teatro, cine, depósito de corchos y almacén de carbones.