Asperger Sevilla y los costaleros de Jesús Despojado, unidos en un cartel inclusivo para el Domingo de Ramos
La obra ha sido realizada por una usuaria de la asociación, en pintura digital
Se trata de una actividad impulsada por la diputación de caridad y la acción social de los costaleros del Señor
La Capilla del Mayor Dolor, sita en la Plaza de Molviedro, ha acogido esta semana la presentación del II Cartel de la obra asistencial de la Hermandad de Jesús Despojado y la cuadrilla de costaleros del misterio, una iniciativa coordinada a través de la acción social propia denominada "Costaleros por la Caridad".
Se trata de una iniciativa inclusiva que permite acercar aún más a las personas con TEA y Asperger a la Semana Santa, a través de las hermandades, en este caso, la del Domingo de Ramos. El cartel ha sido realizado por Marina Novoa, usuaria de la Asociación Asperger y persona con TEA, quien compartió su experiencia y visión ante los retos del día a día. En el acto de presentación intervinieron el capataz de Jesús Despojado, Rafael Rodríguez, el diputado de caridad, José María Callejas, y el hermano mayor, Roberto Olmedo.
Por parte de Asperger-TEA Sevilla, estuvieron presentes Cristina y María Luisa, psicóloga sanitaria, quienes también ofrecieron información y detalles acerca de su labor y sus ámbitos de actuación. También participó Luna, directora y financiera de la entidad.
El cartel, realizado en pintura digital y dedicado a Nuestro Padre Jesús Despojado, fue descubierto por el Hermano Mayor y la propia artista. Como cierre, se entregó a Marina un boceto del paso de misterio y a la asociación un donativo destinado a fortalecer sus servicios y actividades. El cartel, además, se encuentra expuesto en el interior de la capilla, donde ya se levanta el paso de palio de Dolores y Misericordia a la espera de la mudá del paso de misterio, que tendrá lugar las próximas horas.
