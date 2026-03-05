Un total de 37 entidades de Sevilla se benefician de las ayudas de la Junta destinadas al arte sacro

La Junta de Andalucía ha reafirmado su compromiso con la preservación de la identidad cultural sevillana mediante una inversión significativa destinada al patrimonio religioso. Según ha informado este jueves la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, un total de 37 entidades de Sevilla y su provincia se han beneficiado de la última convocatoria de ayudas para la conservación-restauración de bienes muebles, alcanzando un importe de 1,3 millones de euros. Esta iniciativa busca devolver el esplendor a piezas clave de la expresión artística local, la cual es considerada por el gobierno de Juanma Moreno como un referente de primer nivel y un pilar identitario de la región.

Durante una visita técnica al taller de la empresa Musae Restauración, Del Pozo pudo supervisar de primera mano las intervenciones que se están realizando sobre bienes de gran valor histórico. En este espacio se trabajan actualmente piezas pertenecientes a la parroquia de Santa Ana y a las hermandades de San Bernardo (Sevilla) y Santiago Apóstol de Aznalcázar. La consejera subrayó que los artesanos y oficios vinculados al arte sacro ocupan ahora un "lugar merecido" en la política cultural de la comunidad, contando con un respaldo institucional pionero que dignifica su labor.

Un alcance provincial sin precedentes

La repercusión de estas subvenciones se extiende por toda la geografía sevillana, llegando a municipios como Aznalcázar, Bormujos, Las Cabezas de San Juan, Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Écija, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Osuna, La Roda de Andalucía y Utrera. En la capital, la financiación permitirá la ejecución de 15 proyectos de rehabilitación. En términos organizativos, el apoyo se distribuye entre 18 hermandades y cofradías, 10 conventos o monasterios, ocho iglesias y parroquias, además de un consejo pastoral.

Visita al taller Musae Restauración. / M. G.

El impacto técnico de las ayudas es amplio y diverso. Gracias a estos fondos, se recuperarán un total de 11 esculturas, 15 retablos, cuatro conjuntos textiles, tres pinturas sobre lienzo o tabla, tres fondos de patrimonio documental y un conjunto de orfebrería. Entre las piezas más destacadas de la provincia que serán intervenidas figuran el Terno de la Abundancia de Nuestra Señora del Monte (patrona de Cazalla de la Sierra), el retablo de la Virgen de Setefilla (Lora del Río) y la imagen del Cristo Yacente de Marchena.

En la ciudad de Sevilla, la lista de bienes beneficiados incluye tesoros como el retablo mayor de la hermandad de los Servitas, los libros y actas de la hermandad del Gran Poder, y el retablo de la capilla sacramental de la Exaltación. También se intervendrán el retablo de Nuestra Señora del Rosario (monasterio de Santa Inés), la serie pictórica de los Santos Dominicos (iglesia de San Jacinto), los ángeles lampadarios de Santa Rosalía y el retablo de San Agustín del convento de San Leandro.

Joyas en manos de expertos

La visita a Musae Restauración permitió detallar el estado de tres obras de excepcional importancia:

El lienzo de El juicio final (1628) , obra de Herrera el Viejo , propiedad de la hermandad de San Bernardo.

, obra de , propiedad de la hermandad de San Bernardo. La tabla de la Virgen de la Rosa (1525-1530) , de Alejo Fernández , pieza que preside el trascoro de la parroquia de Santa Ana.

, de , pieza que preside el trascoro de la parroquia de Santa Ana. La talla de Santiago en la batalla de Clavijo, ejecutada en 1944 por el reconocido escultor Castillo Lastrucci para Aznalcázar.

En este encuentro, Patricia del Pozo estuvo acompañada por autoridades como la viceconsejera Macarena O’Neill, la secretaria general de Patrimonio, Mar Sánchez Estrella, y el delegado de patrimonio del Arzobispado, Antonio Rodríguez Babio. Asimismo, los restauradores Esther Soler y Darío Ojeda explicaron los pormenores técnicos de su trabajo a los representantes de las instituciones beneficiarias, entre ellos el párroco de Santa Ana, Manuel Soria, y los hermanos mayores de las corporaciones implicadas.

Motor de empleo y cultura

Más allá del valor artístico, estas ayudas suponen un impulso económico directo. La convocatoria resuelta a finales de 2025 ha beneficiado a 81 entidades en toda Andalucía, generando el empleo directo de 182 profesionales especializados. Entre estos puestos destacan 97 conservadores-restauradores, así como historiadores, antropólogos, arquitectos, fotógrafos, químicos y artesanos.

Esta línea de apoyo, que comenzó en 2020 con 88 entidades beneficiarias y continuó en 2021 con 98, ha movilizado ya más de 3,2 millones de euros en sus ediciones anteriores. El objetivo final de la Junta de Andalucía es consolidar la preservación de un patrimonio que posee valores culturales e históricos incalculables, asegurando que el arte sacro siga siendo un motor de identidad y riqueza para las futuras generaciones.