El centro del Arte Sacro en el Castillo de San Jorge reabrirá cuando se solucionen las graves filtraciones

El Ayuntamiento trabaja en una nueva licitación, valorada en aproximadamente 600.000 euros, para dar una solución definitiva a las graves deficiencias estructurales que padece el Castillo de San Jorge. Esta intervención busca poner fin a un problema de filtraciones y vertidos de la red de saneamiento del Mercado de Triana que se ha prolongado durante más de una década, afectando gravemente a las dependencias del recinto arqueológico. Tras esta importante intervención volverá a abrir el centro dedicado al Arte Sacro con exposiciones temporales de piezas.

Estos problemas en el Castillo de San Jorge no son un fenómeno reciente. Las incidencias en el edificio y su entorno se remontan, al menos, al año 2012. Desde entonces, la estructura ha sufrido un goteo incesante de problemas técnicos: filtraciones continuas, atascos recurrentes en la red de saneamiento y fugas de agua que han ido minando la integridad del inmueble. El origen de este deterioro se localiza en la red de evacuación del Mercado de Triana, que vierte directamente sobre el espacio histórico.

A pesar de la gravedad de la situación, los intentos por resolverla en el pasado se vieron truncados por problemas técnicos inesperados. En marzo de 2021, el anterior gobierno municipal inició los trámites con la redacción de un proyecto valorado inicialmente en 218.000 euros. Sin embargo, la ejecución estuvo repleta de complicaciones. Desde el inicio de las obras, adjudicadas a la empresa UTRE Multigestión, se detectaron graves discrepancias entre los planos técnicos proporcionados y la realidad física del terreno, lo que impidió cualquier avance normal en los trabajos.

Un incremento del 113%

La cripta arqueológica del Castillo de San Jorge.

El intento de reparación sufrió múltiples reveses. Las obras fueron suspendidas en dos ocasiones críticas: la primera, durante la campaña de Navidad a petición de los comerciantes del mercado; la segunda, en junio de 2022, debido a la falta de acuerdo sobre el acceso necesario para realizar reparaciones en el interior de la plaza de abastos.

Estas dificultades técnicas forzaron a la administración a plantear una modificación del proyecto original que resultó inviable legalmente. El presupuesto necesario para corregir las deficiencias detectadas ascendió a 371.000 euros, lo que suponía un incremento del 113 % respecto a la partida inicial. Este aumento sobrepasaba con creces el límite del 20% permitido por la Ley de Contratos del Sector Público, lo que obligó a paralizar las actuaciones de manera indefinida.

Ante este bloqueo, el actual gobierno municipal procedió en junio de 2024 a la resolución del contrato con la constructora, iniciando una revisión exhaustiva de todas las necesidades del edificio para evitar que los errores del pasado se repitan.

Intervenciones de urgencia

Conscientes de la fragilidad del Castillo, el Ayuntamiento ha activado protocolos de intervención directa para paliar los efectos más inmediatos del deterioro. Entre las medidas de choque realizadas por los técnicos municipales destacan:

El sellado de tuberías y la reparación de tramos de canalización que presentaban picaduras.

La sustitución estratégica de bombas de achique para evitar inundaciones en las zonas bajas del recinto.

Trabajos constantes de desatasco y reparación de bajantes en el mercado.

Revisiones profundas y catas en los cuartos de baño del mercado para localizar focos de fugas.

Mantenimiento correctivo en los canalones metálicos de las claraboyas, un elemento que ni siquiera estaba contemplado en los planes de reparación originales.

Estas actuaciones han permitido que las instalaciones sigan operativas mientras se redacta el nuevo proyecto técnico, el cual se espera que salga a licitación con un presupuesto adaptado a la realidad del entorno y a las exigencias técnicas actuales.

La prioridad del Ayuntamiento es reabrir las instalaciones del Castillo de San Jorge con total seguridad “lo antes posible”. Para ello, el nuevo proyecto, valorado en 600.000 euros, se plantea como una herramienta técnicamente solvente y viable, diseñada para garantizar que la próxima licitación no encuentre los obstáculos que frenaron las anteriores.

El exterior del Castillo de San Jorge desde el Puente de Isabel II.

Esta actuación no sólo busca proteger un espacio de alto valor histórico y patrimonial, sino también normalizar la convivencia con el Mercado de Triana y las viviendas colindantes, que también se han visto perjudicadas por esta situación enquistada.

Una vez resueltos los graves problemas, la zona arqueológica del Castillo de San Jorge volverá a abrir como el gran espacio de la ciudad dedicado al Arte Sacro con el objetivo de convertirse en uno de los grandes emblemas culturales de la ciudad y en visita obligada en el barrio de Triana.

Del esbozo a la gloria. El viaje del Arte Sacro, fue el nombre de la primera muestra que acogió este espacio expositivo en el Castillo de San Jorge. Fue inaugurada el Miércoles de Ceniza de 2025 coincidiendo con el arranque de la cuaresma. Aquella muestra temporal tuvo una gran acogida entre el público. Más de 30 hermandades de Sevilla capital, de la provincia, de otros puntos de Andalucía e incluso del resto de la geografía española; y más de 60 creadores, entre artesanos y talleres, cedieron sus piezas para la muestra.

La idea es que cuando el Castillo de San Jorge vuelva a abrir se sucedan exposiciones temporales de la misma índole para dar a conocer a propios y extraños la importancia y la excelencia de los creadores relacionados con la Semana Santa.