Agenda cofradiera del martes 10 de marzo
Algunos quinarios se suman al calendario con la llegada del martes
San Pablo modifica el itinerario de regreso por las obras de la Encarnación el Lunes Santo 2026
Compartimos toda la agenda cofradiera prevista para la jornada de este martes en Sevilla, que significa el inicio de varios cultos en diversos puntos de la ciudad.
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas.
- La Hiniesta. A las 21:30 mudá de los dos pasos.
- San Esteban. A las 21:00 en la casa hermandad, ensayo del paso de Cristo y ensayo y mudá del paso de Virgen.
- San Benito. A las 21:00, ensayo ambas cuadrillas costaleros del paso del Santísimo Cristo de la Sangre.
- La Macarena. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
- La Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
- Los Gitanos. A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud.
- La Resurrección. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.
- Santo Entierro. A las 21:00 en San Gregorio, ensayo del paso del Duelo.
- Juncal. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar.
- Mercantil. De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil.
También te puede interesar
Lo último