Agenda cofradiera del segundo fin de semana de enero en Sevilla

Se reactiva progresivamente la rutina cofradiera. A menos de ochenta días para el Domingo de Ramos, las hermandades empiezan poco a poco a preparar la cada vez más cercana Cuaresma, un tiempo anticipado en algunos puntos como San Vicente. Las Penas suscitará la expectación de decenas de cofrades en el traslado de su titular al altar de quinario, uno de los actos más esperados tras la Navidad. Además, habrá besamanos en puntos como Alcosa y San Isidoro, y Las Cigarreras celebrará los primeros cultos en honor al Santísimo Cristo de la Púrpura. Del mismo modo, se desarrollarán infinidad de igualás de costaleros en puntos como Las Aguas, el Carmen o Montesión. Esta es la agenda de los próximos días en la capital andaluza.

Viernes

Penas (San Vicente) . A las 21:00, solemne traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas a su altar de quinario.

. A las 21:00, solemne traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas a su altar de quinario. Pasión . A las 19:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Predicará don José Márquez Valdés, párroco de San Juan Bautista de Don Benito (Badajoz).

. A las 19:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Predicará don José Márquez Valdés, párroco de San Juan Bautista de Don Benito (Badajoz). Montserrat . Ciclo de Formación San Dimas. A las 19:30, en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, en la calle Murillo, charla-coloquio, titulada “La soledad no se combate con pastillas sino con amor y compañía”, ofrecida por el padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, y moderada por el periodista Manuel Lamprea. La entrada es libre hasta completar aforo.

. Ciclo de Formación San Dimas. A las 19:30, en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, en la calle Murillo, charla-coloquio, titulada “La soledad no se combate con pastillas sino con amor y compañía”, ofrecida por el padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, y moderada por el periodista Manuel Lamprea. La entrada es libre hasta completar aforo. Desamparados (Alcosa). De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos extraordinario a la Virgen de los Desamparados por el L aniversario de su bendición. Eucaristías a las 09:00 horas y a las 20:00 y rezo del Santo Rosario a las 19:10. A la finalización de la misa de las 20:00, meditación ante la Santísima Virgen, formando parte este acto del IV Ciclo de Formación de Hermandades y Agrupaciones del Arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca.

Sábado

Pasión . A las 19:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Predicará don José Márquez Valdés, párroco de San Juan Bautista de Don Benito (Badajoz).

. A las 19:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Predicará don José Márquez Valdés, párroco de San Juan Bautista de Don Benito (Badajoz). Desamparados (Alcosa). De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos extraordinario a la Virgen de los Desamparados por el L aniversario de su bendición. Eucaristías a las 09:00 horas y a las 20:00 y rezo del Santo Rosario a las 19:10. A la finalización de la misa de las 20:00, meditación ante la Santísima Virgen, formando parte este acto del IV Ciclo de Formación de Hermandades y Agrupaciones del Arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca.

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos extraordinario a la Virgen de los Desamparados por el L aniversario de su bendición. Eucaristías a las 09:00 horas y a las 20:00 y rezo del Santo Rosario a las 19:10. A la finalización de la misa de las 20:00, meditación ante la Santísima Virgen, formando parte este acto del IV Ciclo de Formación de Hermandades y Agrupaciones del Arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca. Salud (San Isidoro). Devoto besamanos de Nuestra Señora de la Salud, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Domingo