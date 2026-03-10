Alcosa aprueba la restauración de la Virgen de los Desamparados

La hermandad de los Desamparados de Alcosa celebró en la noche de este lunes un importante cabildo general extraordinario, en el que los hermanos aprobaron por unanimidad la propuesta de restauración de su titular, la Virgen de los Desamparados, obra de Ricardo Comas de 1974.

En este sentido, los cofrades alcoseños han respaldado el proyecto de la junta de gobierno que preside Miguel Martínez. En concreto, la talla será restaurada por Darío Ojeda durante un periodo de cuatro meses. La intención es que la retirada del culto se produzca tras la celebración del Corpus Christi, a principios del mes de junio. Ojeda ha restaurado recientemente a la Virgen del Rosario del Barrio León y se encuentra interviniendo a la Virgen del Carmen de San Leandro.

Ojeda, que estuvo presente también en el cabildo, informó puntualmente de todos los detalles del estado de conservación en el que se encuentra la imagen. En su intervención señaló que lo más afectado es la policromía, acumulando suciedad y repintes en algunas zonas. También apuntó la necesidad de intervenir tanto el candelero como las articulaciones para una mejora integral de la talla.